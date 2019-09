NetApp lanceert nieuwe oplossingen voor VMware-platforms

NetApp meldt Techzine dat het een aantal nieuwe oplossingen voor VMware-platforms lanceert. Deze oplossingen moeten vereenvoudigde en schaalbare infrastructuur voor iedere willekeurige cloud mogelijk maken.

Het gaat om onder meer een nieuwe VDI-oplossing (Virtual Desktop Infrastructure): NetApp® HCI for VDI met VMware Horizon 7. Ook lanceert het bedrijf NetApp Kubernetes Service (NKS) en NetApp HCI Implementation Services voor VMware Private Cloud. Deze zijn ontwikkeld om VMware-workloads te versnellen. Zo moet het voor klanten gemakkelijker worden om applicaties te draaien in omgevingen van hun eigen keus.

“In de datagedreven wereld van nu is snelle en eenvoudige toegang tot data bedrijfskritisch”, zegt Brett Roscoe, vicepresident Product Management bij NetApp Cloud Infrastructure. “Dankzij ons vaste partnership met VMware bieden we belangrijke beheeroplossingen voor gevirtualiseerde infrastructuren, private cloud, public cloud en desktopvirtualisatie – voor elke cloud, als één enkele ervaring. Deze bieden optimale eenvoud voor krachtige en complexe omgevingen.”

Vijf nieuwe oplossingen

NetApp lanceert in totaal vijf nieuwe oplossingen. NetApp Kubernetes Service (NKS) op VMware is een een fully managed Kubernetes-service op VMware vSphere, ongeacht de locatie waar de VMware-infrastructuur draait. NKS elimineert en reduceert de complexiteit van het on-premise inzetten en beheren van Kubernetes-clusters en de bijbehorende applicatie-workloads. Het NetApp HCI-portfolio krijgt verder eenvoudige, voor GPU’s geschikte nodes voor het versnellen van de prestaties van 3D-Virtual Desktop Infrastructure-omgevingen. De nieuwe oplossingen verbeteren de prestaties van zware applicaties.

Daarnaast kondigt het bedrijf NetApp HCI for VDI met VMware Horizon 7 aan. Dit ondersteunt alle belangrijke VDI-oplossingen van derde partijen met VMware Horizon. Dan is er nog de nieuwe H615C compute-node, de nieuwste versie van het GPU-portfolio van NetAPP voor technische en wetenschappelijke applicaties. Ten slotte introduceert NetApp HCI Implementation Service for VMware Private Cloud. Hiermee is een geïntegreerde oplossing te implementeren voor het versnellen van de implementatie van een private-cloudplatform. Met deze turnkey-oplossing kan een schaalbare, vooraf geconfigureerde en makkelijk te gebruiken private cloud worden gebouwd.