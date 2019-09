Amazon en Google investeren flink in hernieuwbare energie

Amazon en Google hebben beiden flink geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Amazon wil in 2030 100 procent hernieuwbare energie gebruiken voor zijn zakelijke operaties en in 2040 CO2-neutraal zijn. Google heeft achttien nieuwe deals gemaakt met leveranciers van wind- en zonne-energie.

Amazon bestelt als onderdeel van zijn project voor hernieuwbare energie 100.000 elektrische voertuigen, meldt Silicon Angle. Daarnaast investeert het bedrijf 100 miljoen dollar in herbebossingsprojecten wereldwijd.

Op een nog te lanceren website over duurzaamheid kunnen mensen de voortgang van de projecten van Amazon volgen.

Tot slot heeft de techgigant zich aangesloten bij Global Optimism, een groep die alle bedrijven zo ver probeert te krijgen om tien jaar voor de deadline al te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is ook de reden dat Amazon in 2040 al CO2-neutraal wil zijn.

Google

Google stelt dat het de grootste zakelijke aankoop van hernieuwbare energie ooit heeft gedaan. Het wereldwijde portfolio van wind- en zonne-energie van het bedrijf moet na de aankoop met 40 procent gestegen zijn naar 5.500 megawatt.

De achttien nieuwe deals met leveranciers van deze hernieuwbare energiebronnen zitten onder meer in de VS, Europa en Zuid-Amerika. De overeenkomsten resulteren in de aanleg van nieuwe infrastructuur ter waarde van 2 miljard dollar.

Google is al sinds 2007 CO2-neutraal. In 2017 en 2018 kocht het bedrijf hernieuwbare energie om zijn jaarlijkse consumptie van energie te compenseren. In januari dit jaar kocht het bedrijf nog 1,6 miljoen zonnepanelen voor nieuwe datacentra. Google Cloud is april 2018 volledig over op hernieuwbare energie.

Global Climate Strike

De aankondigingen van Google en Amazon kwamen gisteren, een dag voor de ‘walkouts’ die werknemers van de bedrijven hadden gepland. Die walkouts – die ook bij andere tech-bedrijven plaatsvinden – zijn onderdeel van de Global Climate Strike. Dat is een wereldwijd protest om initiatieven die klimaatverandering tegengaan te ondersteunen.

De walkouts zijn voor vandaag gepland, omdat dit weekend de Climate Action Summit van de Verenigde Naties in New York plaatsvindt.