Salesforce investeert 300 miljoen dollar in WordPress-eigenaar Automattic

Automattic, de eigenaar van het CMS-systeem WordPress, heeft een flinke kapitaalinjectie mogen ontvangen. Het bedrijf haalde tijdens een financieringsronde geleid door Salesforce 300 miljoen dollar (271 miljoen euro) op. Daarmee is het bedrijf nu 3 miljard dollar (2,71 miljard euro) waard.

Het is voor het eerst sinds 2014 dat Automattic een investering krijgt. Samen met eerdere investeringsronde heeft het bedrijf nu 617 miljoen dollar opgehaald, schrijft Silicon Angle. De meest recente financieringsronde werd volledig geleid door de venture capital-afdeling van Salesforce.

Producten verbeteren

Het geld dat Automattic heeft opgehaald, zal niet worden gebruikt om veel buiten de kernmarkt te gaan. CEO Matt Mullenweg stelt dat het bedrijf vooral bij de huidige oplossingen blijft, die het met nieuwe investeringen in productontwikkelingen worden verbeterd. “De financiering stelt ons in staat om onze roadmap te versnellen (mogelijk zelfs te verdubbelen) en onze bestaande producten op te schalen – waaronder WordPress.com, WordPress VIP, WooCommerce, JetPack en Tumblr”, aldus de CEO.

De CEO heeft er echter wel op gehint dat de investering ertoe leidt dat het bedrijf mogelijkheden om zijn oplossingen te integeren met Salesforce gaat onderzoeken. Dit betekent dat het mogelijk makkelijker wordt om met WordPress het CRM-platform van Salesforce te gebruiken.

WordPress

De meest bekende oplossing van Automattic is WordPress. Dit CMS stuurt inmiddels 34 procent van de top 10 miljoen websites ter wereld aan. WordPress werd populair vanwege zijn open source-licentie en rijke set aan functies.

Omdat WordPress open source is, werken er diverse bedrijven en mensen aan het project. Automattic is echter één van de grootste bijdragers aan het project en een grote speler in het bredere gebruikersecosysteem.

Het bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor de hostingdienst WordPress.com en voor diverse plugins die ook worden gebruikt op websites die WordPress niet als CMS gebruiken.

Andere markten

Automattic is ook actief in andere markten. Zo heeft het bedrijf een enquête-tool genaamd Crowdsignal en heeft het een dienst om bestanden te delen genaamd CloudUp. Ook nam het onlangs Tumblr over van Verizon Communications.