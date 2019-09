‘Microsoft wil Azure Stack container-based maken’

Microsoft is zeer waarschijnlijk bezig met een herinrichting van Azure Stack, de hybride clouddienst van het bedrijf. De herinrichting moet de infrastructuur waar Azure Stack op draait container-based gaan maken.

Het project om de onderliggende infrastructuur voor Azure Stack te reorganiseren heeft volgens bronnen van ZDNet de codenaam ‘Project Saturnus’. Het algemene doel van het project is om de infrastructuur van Azure Stack eenvoudiger te maken. Azure Stack is, in een paar woorden, een uitbreiding van Azure die gebruikers in staat stelt om Azure-diensten in lokale datacenters te draaien.

De migratie naar container-based infrastructuur zou een poging zijn om de diensten van Azure overal bruikbaar te maken. Ook betekent de move dat aparte delen van Azure bruikbaar zijn ,zonder dat verschillen tussen de gebruikte infrastructuur een rol spelen. Dit was ook het oorspronkelijke plan van Microsoft met Azure. Uiteindelijk werden gebruikers echter gelimiteerd tot hardware van Cisco, Dell, HPE en Lenovo.

Voortekenen al eerder zichtbaar?

Eerder lanceerde Microsoft al Azure Stack HCI Solutions, voor het draaien van Azure Stack op hyper-converged infrastructure. Gevirtualiseerde applicaties kunnen daarmee draaien op lokale infrastructuur, zij het alleen voor HCI-hardware van vijftien verschillende leveranciers. Container-gebaseerde Azure Stack zou kortom nog een extra optie voor gebruikers zijn. Dit dus naast volledig cloud-gebaseerd werken of Azure Stack op HCI.

Microsoft heeft niets officieel losgelaten over de geplande herinrichting. Op vragen van ZDNet over verkoopcijfers van Azure en over de geplande herinrichting van Azure Stack liet het bedrijf alleen weten dat ze daarover niets te vertellen hadden. De marketing van wat Microsoft “Intelligent Edge”-producten noemt is de afgelopen tijd in ieder geval wel toegenomen. Azure Stack, evenals onder meer Azure Data Box, Azure Data Box Edge en Azure Sphere zijn onderdeel van dit portfolio. Het valt te bezien of de toename in marketing te maken heeft met de geruchten over een container-gebaseerde infrastructuur voor Azure Stack.