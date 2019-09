Blue Prism wil gebruik RPA gaan stimuleren

Blue Prism ziet graag dat meer bedrijven Robotic Process Automation (RPA) gaan implementeren. Om onderwijs, samenwerking en innovatie binnen RPA te stimuleren, heeft de specialist twee initiatieven gelanceerd.

De initiatieven zijn Blue Prism University en Learning Edition. Blue Prism University is een online leerplatform dat voor iedereen beschikbaar is. Het platform ondersteunt zelfstandig leren, heeft on-demand trainingen en persoonlijke trainingen voor de basis van RPA en geavanceerdere onderwerpen.

Het platform biedt naast trainingen ook een certificeringsprogramma, voor zes verschillende badges. RPA-ontwikkelaars van de toekomst worden verder getraind via het Academia Program. Training Partners krijgen daarnaast de kans om met de University samen te werken om trainingsaanbiedingen te leveren.

Learning Edition

Blue Prism Learning Edition is een beperkte gratis proefversie van Blue Prism die aangepast is voor iedereen die interesse heeft in meer leren over intelligente automatisering. Daarnaast is deze vesrsie geschikt voor geinteresseerden die een gecertificeerde Blue Prism-ontwikkelaar willen worden.

De Learning Edition geeft gebruikers een gratis licentie voor 90 dagen voor de on-premise versie van het platform. De licentie komt ook met gratis toegang tot resources, tutorials en trainingsmaterialen via de Blue Prism University. Daarbij zit ook een educatief programma met online leren en certificeringen.

Gebruikers van de Learning Edition krijgen verder gratis toegang tot de Blue Prism Community en fora voor ondersteuning tijdens het leren en werken.

RPA

Robotic Process Automation is nu één van de snelst groeiende disciplines binnen de IT-markt. RPA maakt het mogelijk om herhalende taken van de mens over te nemen en te automatiseren.

Bij RPA wordt een robot in gezet die kijkt waar de herhalende taken zitten en hoe deze geautomatiseerd kunnen worden. Op die manier neemt de kans op menselijke fouten af en krijgen werknemers meer tijd voor andere taken.

Volgens het bedrijf nemen de mogelijkheden van RPA snel toe, waardoor er een grote behoefte is aan ondersteuning onder zowel zakelijk leiders als IT-professionals en technologiestudenten.