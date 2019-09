Back-up startup Acronis krijgt Unicorn-status

Acronis heeft de Unicorn-status bereikt. Door een recente investering van 147 miljoen dollar (133 miljoen euro), is de waarde van de back-upspecialist nu boven de 1 miljard dollar uitgekomen. De investeringsronde werd geleid door Goldman Sachs.

Acronis gaat het geld gebruiken om andere bedrijven over te nemen, meer engineers aan te nemen, een uitbreiding voor hun datacenter te financieren en om de omzet uit de publieke sector in Noord-Amerika te verhogen. Dat meldt The Register.

Wat is Acronis?

Acronis werd in 2003 opgericht en heeft hoofdkwartieren in Singapore en Zwitserland. Op dit moment werken er ruim 1.400 mensen. Het bedrijf claimt zelf ruim 500.000 zakelijke klanten te hebben, 5 miljoen consumenten en 50.000 channel en service providers-partners in 150 landen.

Acronis levert specifiek cloudgebaseerde diensten, die meeliften op bestaande on premise back-upovereenkomsten. Nu er meer aan security en cloudgebaseerde diensten zijn, is daar ruimte voor ontstaan.

De startup zegt zelf dat zijn omzet in 2018 met een vijfde is gestegen. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een uitbreiding van 30 procent. Wat dat precies betekent qua bedragen, is onbekend. De startup is een privaat bedrijf, wat betekent dat het zijn daadwerkelijke omzet niet bekendmaakt.

Concurrentie

Hoewel bedrijven als Acronis enige tijd in konden springen op een gat in de markt, hebben grote cloudproviders inmiddels ook door dat er geld te verdienen is aan cloudgabseerde back-up. Amazon lanceerde in januari bijvoorbeeld een eigen back-updienst voor AWS-apps en -data.

De dienst, simpelweg Backup genaamd, maakt het mogelijk om back-upbeleid op te zetten voor onder meer Amazon EBS volumes, RDS databases, DynamoDB tables, EPS file systems en AWS Storage Gateway volumes. Ook maakt de oplossing van AWS het mogelijk om een back-up te maken van on premise data via AWS Storage Gateway.

Daarnaast krijgen andere concurrenten ook financieringen. Veeam haalde in januari bijvoorbeeld 500 miljoen dollar op. Rubrik en Cohesity kregen een financiering van 261 miljoen dollar en 410 miljoen dollar respectievelijk. Ook Druva had een financieringsronde, waarbij 130 miljoen dollar werd opgehaald.