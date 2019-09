Huawei investeert 1,5 miljard dollar in ‘Trump-proof’ cloud- en mobiel ecosysteem

Huawei investeert 1,5 miljard dollar (1,36 miljard euro) in een ontwikkelaarsprogramma. De Chinese techgigant wil hiermee meer programmeurs overhalen om software te schrijven voor zijn kit. Hiermee hoopt het bedrijf alternatieven te vinden voor Amerikaanse leveranciers die wegens een verbod geen handel mogen drijven met het Chinese bedrijf.

De techgigant maakte zijn investering en een update over zijn zakelijke strategie bekend tijdens zijn Huawei Connect 2019-evenement, schrijft The Register. Voorzitter Ken Hu zei tijdens dat evenement dat de fabrikant in de afgelopen zes maanden onder “veel druk” heeft gestaan. Hu benadrukt echter dat het goed gaat met het bedrijf.

Nieuwe strategie

Ondanks deze geruststellende woorden, is het een feit dat nieuwe smartphones van Huawei op dit moment geen Google-apps krijgen. Dit vanwege het handelsverbod. Nu kondigt de techgigant dus een nieuwe strategie aan om hiermee om te gaan. Een onderdeel van de nieuwe strategie is de investering van 1,5 miljard dollar in het Huawei Developer Program. Hiermee moet de huidige pool van 1,3 miljoen ontwikkelaars naar 5 miljoen worden uitgebreid.

Het Huawei Developper Program ontwikkelt onder meer applicaties voor mobiele devices. Deze worden geleverd via de App Gallery van de techgigant. Ook worden er SDK’s ontwikkeld voor clouddiensten van Huawei en er is een Ability Gallery waarmee een dienst in de zoek- en ondersteuningstools van het bedrijf kan worden toegevoegd.

“We ontwikkelen zelf geen applicaties, maar bieden de tools en de teams om onze partners te helpen bij het efficiënter ontwikkelen en porten van hun applicaties”, aldus Hu.

Eigen hardware

Ook richt Huawei zich op eigen hardware. Het bedrijf heeft nu vier processor-families. Dat zijn de ARM-gebaseerde Kunpeng voor algemene rekenkracht en servers, Kirin voor slimme apparaten, Ascend voor kunstmatige intelligentie (AI) en Honghu voor schermen. De processors van Huawei worden volgens Hu niet direct verkocht, maar het bedrijf gaat wel “accelerator cards en modules” verkopen aan partners.

Verder werkt het bedrijf aan clouddiensten, waaronder diensten voor rekenkracht, opslag, databases en VDI. Veel diensten zijn gebaseerd op samenwerkingen met Microsoft Azure.

Op dit moment bied de Chinese techgigant 43 clouddiensten op basis van Ascend-processors. De diensten draaien onder meer om AI inference, AI-training, training voor autonome voertuigen, het doorzoeken van beelden, contentmoderatie en knowledge graph constriction.