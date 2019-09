Freshworks kondigt Freshsuccess aan

Freshworks heeft onlangs Freshsuccess aangekondigd. Het nieuwe platform voor Customer Success Management moet teams in het mkb beter laten samenwerken door de integratie van meerdere tools. Zo kunnen gebruikers data optimaal benutten om als klein- of middelgroot bedrijf (door) te groeien.

Freshsuccess integreert onder meer sales- en marketingdata, evenals data uit andere ondersteunende teams. De samenvloeiing van gegevens moet bedrijven tijd en moeite besparen. Alle gegevens die het platform verzamelt zijn gebaseerd op Customer Health Scores, scores die klanten identificeren die meer of minder staan te popelen om producten van bedrijven te kopen. Zo kunnen dus potentiële nieuwe sales herkend worden, maar ook potentiële klanten die bedrijven eventueel kunnen verliezen.

“Freshsuccess geeft ons een completer beeld van de klanten zodat we hen proactief kunnen helpen met hun succes. Uiteindelijk stelt het ons in staat om de resultaten van onze klanten te verbeteren, evenals de klanttevredenheid en time-to-value,” zegt Mark Fuller, head of customer success bij Ideagen.

Uiteenlopende mogelijkheden met data

Alle gegevens over klanten worden opgeslagen in een Master Customer Record, waar alle informatie gecombineerd wordt. Vanuit deze database kunnen marketeers case studies opbouwen. Ook kan het platform succesvolle en minder succesvolle strategieën herkennen door analyse van de gegevens. Verder krijgen klantenservicemedewerkers beter inzicht in hoe ze kunnen reageren op hulpvragen. Bovendien kunnen salesteams sneller upsell-mogelijkheden vinden. Ten slotte is er voor financiële teams nog de functie om projecties voor de toekomst te bekijken.

Girish Mathrubootham, oprichter en CEO van Freshworks legt uit: “Betekenisvol klantinzicht eindigt niet bij de markt, verkoop en ondersteuning. Je moet voortdurend geëngageerd zijn om klanten voor het leven te krijgen. Met de Freshsuccess-integratie zullen bedrijven in staat zijn om gebruik te maken van gegevens over onze gehele suite van producten – met inbegrip van Freshmarketer, Freshsales en Freshdesk – voor voorspellende analyses, klantinformatie en workflow”.