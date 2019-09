Google gaat 3 miljard euro investeren in Europese datacentra

Google heeft aangekondigd in de komende twee jaar 3 miljard euro uit te geven aan de uitbreiding van zijn Europese infrastructuur met nieuwe datacentra. Er moet onder meer een uitbreiding van 600 miljoen euro komen aan het bestaande datacenter in het Finse Hamina.

Dat is ook direct het enige geplande project waar CEO Sundar Pichai details over geeft. Waar de rest van de 3 miljard euro naar toe gaat, is dus nog onbekend.

Google liet in juni dit jaar nog weten dat het een miljard euro gaat investeren in de datacentra in Nederland. Daarmee breidt het bedrijf zijn datacenter in Eemshaven uit, en bouwt het een nieuw datacenter in Noord-Holland. Dat complex komt in Hollandse Kroon, langs de A7. Of deze investering onderdeel is van de 3 miljard euro aan financiering die Google nu bekendmaakt, is niet duidelijk.

De investering die in juni werd aangekondigd, was ook direct de eerste keer dat Google in twee faciliteiten binnen één land investeerde. De internetgigant stelt dat dit is omdat Nederland een goede infrastructuur heeft, evenals duurzame energiebronnen. Ook willen lokale gemeenten de investeringen faciliteren.

Nieuwe datacentra

Nu wordt er dus in meer datacentra in Europa geïnvesteerd, maar het is niet bekend welke dat zijn. Reuters stelt echter dat het gaat om een tweede datacenter in Finland. Het bestaande complex in Hamina krijgt een broertje op dezelfde locatie. Daar wordt 600 miljoen euro in geïnvesteerd.

Het bestaande datacenter in Finland staat er al sinds 2009. Met de nieuwe investering in Finland is er in totaal 2 miljard euro geïnvesteerd in de locatie in Hamina.

Duurzame energie

De datacentra van Google krijgen sinds 2017 hun energie uit hernieuwbare bronnen. De kans is groot dat dit ook het geval wordt voor de nieuwe datacentra. Zo kocht Google in januari dit jaar nog 1,6 miljoen zonnepanelen voor nieuwe datacentra, en kondigde het vorige week de “grootste zakelijke aankoop van hernieuwbare energie ooit” aan.

De internetgigant heeft namelijk achttien nieuwe deals gesloten met leveranciers van hernieuwbare energiebronnen. Die leveranciers zitten onder meer in de VS, Europa en Zuid-Amerika.