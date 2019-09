MuleSoft zet stap om overheidsinstanties te bedienen

De Government Cloud-oplossing van MuleSoft heeft FedRAMP-autorisatie gekregen. Dat betekent dat de oplossing zich aan de hoogste beveiligingseisen van de VS voldoet en dat overheidsinstanties de oplossing mogen gebruiken.

MuleSoft biedt een Integration Platform as a Service (iPaaS)-oplossing en een volledige lifecycle API management-oplossing.

MuleSoft Government Cloud kreeg de autorisatie op 31 juli. Met de autorisatie kan het bedrijf de goedkeuring van de VS toevoegen aan die van het DTA Cloud Services Panel in Australië en G-Cloud in het Verenigd Koninkrijk. Om de autorisatie te behalen en te behouden, investeerde het bedrijf dan ook flink in onder meer extra ondersteunend personeel en een constante monitoring van het platform.

Al in gebruik

Met de oplossing kunnen overheidsinstanties het MuleSoft Anypoint Platform gebruiken om hun applicaties te integreren. Er zijn nu al afdelingen van de overheid die het platform gebruiken. Het gaat om zeven van de vijftien afdelingen op kabinetsniveau.

Het platform is bijvoorbeeld al ingezet bij een organisatie waar het een legacy Oracle SOA-oplossing verving. Nu worden Mule ESB en het Anypoint-platform gebruikt om de CRM en Network Modelling Systems te integreren. Ook worden er tickets aangemaakt binnenin de services management-oplossing.

De overhead werd na de installatie met 650.000 dollar verminderd. Nu de FedRAMP-autorisatie is toegewezen, gaan waarschijnlijk meer overheidsinstanties de oplossing gebruiken.

Salesforce

MuleSoft is al enige tijd in handen van Salesforce. In maart vorig jaar werd het bedrijf overgenomen door Salesforce voor 6,5 miljard dollar. Toen werd al bekendgemaakt dat de twee partijen er samen voor zorgen dat klanten al hun informatie kunnen verbinden. Dat geldt voor de public clouds, private clouds en databronnen.

Nu MuleSoft FedRAMP-autorisatie heeft, kan ook Salesforce diepere relaties opbouwen met overheidsorganisaties. Dat kan belangrijk zijn: als het bedrijf meer organisaties over kan halen om het MuleSoft-platform te gebruiken, kan het bedrijf de organisaties mogelijk ook overhalen om dat vertrouwen uit te breiden naar andere oplossingen.