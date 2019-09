Facebook neemt Israëlische chatbot-startup Servicefriend over

Facebook heeft de Israëlische chatbot-startup Servicefriend overgenomen. Met de acquisitie wil het bedrijf mogelijk een klantenservice opzetten voor zijn nog te lanceren cryptovaluta Libra en de daaraan gerelateerde wallet Calibra.

De overname zelf is bevestigd door Facebook, schrijft TechCrunch. Het sociale medium is echter weinig specifiek over de acquisitie en het doel ervan. “We nemen zo nu en dan kleinere techbedrijven over. We bespreken onze plannen niet altijd”, aldus een woordvoerder.

Op LinkedIn suggereren onder meer mede-oprichters Ido Arad en Shahar Ben Ami van Servicefriend dat ze nu werken in het Calibra-team van Facebook. Calibra is de digitale wallet die naast de cryptovaluta Libra gelanceerd moet worden in 2020. Calibra is hetgeen waar Facebook geld mee gaat verdienen binnen het project.

De twee mede-oprichters stellen op LinkedIn dat ze in de afgelopen maand zijn begonnen in het team. Dat suggereert ook dat de acquisitie in de afgelopen weken afgerond is. Diverse andere werknemers lijken nog bij Servicefriend te werken.

Klantenservice voor Calibra

Hoewel Facebook dus niet specificeert waar aan gewerkt wordt, lijkt het er op dat het voormalige Servicefriend-team aan een bot of netwerk aan bots werkt voor de klantenservice van Calibra.

Het plan is om diverse financiële diensten te bouwen die mensen via Calibra kunnen gebruiken en betalen. Denk bijvoorbeeld aan diensten om geld te versturen naar contacten of om rekeningen te betalen.

Op de website van Calibra wordt 24/7 ondersteuning beloofd in WhatsApp en Messenger. Mogelijk is dat dus waar de bots aan de slag moeten gaan.

Eerdere projecten

Servicefriend heeft in het verleden al met Facebook samengewerkt. De startup bouwde hybride bots voor Messenger, die bedrijven kunnen gebruiken als aanvulling op menselijke taken. Het ging onder meer om een bot gebouwd voor Globe Telecom in de Filipijnen, waar de ‘agent hours’ naar eigen zeggen verlaagd werden naar minder dan 20 uur voor iedere duizend klantinteracties.