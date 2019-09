‘EU-verbod op Chinese telecomapparatuur kost industrie 3,5 miljard dollar’

Het vervangen van alle Chinese telecomapparatuur kost Europese telecomproviders ongeveer 3,5 miljard dollar (3,19 miljard euro). Dat voorspelt industrie-onderzoeksbedrijf Strand Consult. Lobbygroep GSMA voorspelde eerder nog dat dat 62 miljard dollar gaat kosten.

De onderzoeken volgen op het moment dat Chinese fabrikanten – zoals Huawei en ZTE – onder een vergrootglas liggen. De VS heeft Amerikaanse bedrijven verboden handel te drijven met Huawei, en het land ziet graag dat Europese bondgenoten dit ook doen.

De VS is bang dat apparatuur van onder meer Huawei misbruikt wordt door de Chinese overheid voor spionage. Huawei heeft dit altijd ontkend.

Diverse groepen doen nu onderzoek naar wat zo’n Europees verbod zou kosten. GSMA, gesteund door Huawei, stelde eerder dus al dat dit 62 miljard dollar gaat kosten. Strand Consult ziet een vele malen lager bedrag van 3,5 miljard dollar voor zich, meldt Reuters.

Geen vertraging voor 5G

Strand Consult stelt dat voorbeelden van de VS en Australië tonen dat beperken van fabrikanten van Chinese telecomapparatuur als Huawei en ZTE van netwerken niet heeft gezorgd voor verhoogde prijzen of een vertraagde uitrol van het nieuwe 5G-netwerk.

“Mobiele operators moeten hun apparatuur wegens technische redenen upgraden, ongeacht of Huawei of ZTE in de markt zit of niet”, aldus het onderzoeksbureau.

“Restricties in de VS en Australië resulteerden niet in hogere prijzen en de kans is klein dat ze voor een negatieve impact op Europa zorgen, omdat de voetafdruk van Huawei en ZTE in Europa slechts 6 procent van het wereldwijde aanbod is.”

Geen verbod in Nederland

In Nederland komt vooralsnog geen verbod op Huawei bij de aanleg van het 5G-netwerk, zo maakte het kabinet in juli bekend. Probleem is dat de fabrikant de goedkoopste leverancier is en al apparatuur heeft in de kern van systemen van bijvoorbeeld T-Mobile en KPN.

Het kabinet heeft besloten dat telecombedrijven aanvullende beveiligingsmaatregelen moeten nemen om spionage te voorkomen. Die eisen gelden voor ieder toekomstig 5G-netwerk en voor bestaande telefoonnetwerken. Aan welke eisen de bedrijven precies moeten voldoen, is nog niet bekend. Dat wordt deze herfst pas bekendgemaakt.