Poly kondigt Savi aan, een nieuwe reeks draadloze headsets

Poly kondigt een nieuwe serie draadloze headsets aan uit de Savi-reeks. De nieuwe versies bieden meer draagstijlen en extra functies voor aangenamer werken in luidruchtige kantooromgevingen, laat het bedrijf aan Techzine weten.

De doelstelling van Poly met de nieuwe headsets is het vergroten van de productiviteit van gebruikers. “Mensen willen de mogelijkheid hebben om zich te concentreren”, laat Tamara Lane weten, directeur productmarketing en persoonlijke oplossingen bij Poly. “Kantoortuinen maken samenwerken makkelijker, maar we kennen allemaal die momenten waarop we ons even moeten focussen. De uitdaging is dan om in de zone te blijven ondanks alle rumoer om je heen. We hebben onze Savi 8200 Office en UC Series speciaal verbeterd om aan deze behoeften te voldoen.”

De nieuwe headsets in de Savi 8200 Office en UC-serie zijn onder meer uitgerust met een ‘close conversation limiting’-functie. Dit wil zeggen dat alleen de persoon die op dat moment praat te horen is in een gesprek met meerdere personen. Achtergrondgeluiden worden dus onderdrukt. De onderdrukking van achtergrondgeluid gebeurt bovendien nog met active noise cancelling.

Specifieke functies verschillen per model

Producten uit de Savi 8200-serie hebben daarnaast een draadloos bereik van tot 55 meter. Dit is 180 meter zonder fysieke obstakels in de verbinding, maar dit zal in kantooromgevingen nooit voorkomen. De 7200-serie heeft zelfs een bereik van 120 meter. Verder heeft model 8245 onbeperkte gesprekstijd, omdat een tweede batterij opgeladen kan worden terwijl de headset in gebruik is.

De beschikbare draagstijlen komen neer op stereo bij model 8820, mono bij de 8210 of converteerbaar bij de 8240 en 8245. De 7200-Office-serie heeft een DECT-headset die met de bureautelefoon gebruikt kan worden. De 8200 UC-serie heeft een DECT-mini-usb-adapter die functioneert is met pc’s en mac’s of bureautelefoons die usb-audio ondersteunen. Verder is de 8200-Office-serie ook met meerdere devices compatibel. Hierdoor kunnen gebruikers dus telefoongesprekken samenvoegen vanuit meerdere apparaten.

Poly meldt verder dat de Plantronics Manager Pro-software apart verkrijgbaar is. Hiermee kunnen IT-teams de nieuwe headsets op afstand beheren. Dit kan onder meer van pas komen bij firmware-updates en compliance op verschillende beleidsterreinen. De Savi 8210 en 8220 zijn nu wereldwijd beschikbaar. De Savi 8240 en 8245 zullen wereldwijd beschikbaar zijn in oktober. De 8200 UC-serie en 7200 Office-serie zullen in november 2019 beschikbaar worden.