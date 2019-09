Cisco en SingularityNET willen ‘mensachtige kunstmatige intelligentie’ maken

Startup SingularityNET en Cisco werken samen aan een project om geavanceerdere kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën te maken. De technologieën moeten binnenkort mensen voorbij streven met hun mogelijkheid om nieuwe taken te leren en uit te voeren.

SingularityNET is een startup dat zichzelf neerzet als “gedecentraliseerd AI-bedrijf”. De startup werkt aan meerdere AI-projecten, maar het grootste project is een aangepaste versie van de OpenCog Advanced General Intelligence-engine, schrijft SiliconAngle. Deze engine richt zich op robots en “virtual embodied cognition”.

AGI, wat staat voor artificial general intelligence, is in opkomst binnen AI. De meeste experts zien AGI als een machine die hetzelfde intelligentieniveau als een mens heeft, en daardoor op dezelfde manier nieuwe concepten en taken kan leren als een mens dat kan. Dat in tegenstelling tot traditionele AI, dat de mogelijkheden van een machine gebruikt om menselijke vaardigheden te imiteren.

AGI realiteit maken

Cisco en SingularityNET gaan nu samen aan de slag met AGI. De twee bedrijven zeggen bovendien al wat voortgang te hebben gemaakt.

Zo wordt de reasoning-technologie van OpenCog gebruikt om de output van Cisco’s deep neural networks in een verkeersmanagementcontext te analyseren, om een systeem te maken dat nieuwe concepten helemaal zelf kan leren.

Dat systeem kon bijvoorbeeld zelf leren waar de wegen en de stoep waren. Ook kon het vaststellen wat een potentieel probleem is als er overgestoken wordt terwijl het stoplicht op rood staat, of welke problemen er ontstaan als een auto op de stoep staat. “Dit is echt, het functioneert en we willen dit deployen”, aldus principal engineer Hugo Latapie van het Chief Technology and Architecture Office van Cisco.

Samenwerking

Volgens SingularityNET-CEO Ben Goertzel is de samenwerking ontstaan vanwege de behoefte van Cisco, dat een AI-systeem nodig heeft dat kan generaliseren en leren in verschillende gebieden.

“De schaal van AGI-deployments die een partner als Cisco nodig heeft, gaat gigantisch zijn. We werken hard om te zorgen dat onze AGI-tools en ons blockchain-gebaseerde platform dat aankunnen”, aldus Goertzel.

“Het werk wat we met Cisco hebben gedaan aan slimme verkeersanalytics met OpenCogs logische beredeneringen en diepe neurale netwerken is slechts het begin. Laten we zeggen dat we nog veel bredere en diepere gesprekken hebben lopen.”