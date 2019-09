Microsoft lanceert e-commerce-oplossing Dynamics 365 Commerce

Microsoft rolt nieuwe tools uit die retailers moeten helpen bij het managen van hun bedrijf. Het gaat om Dynamics 365 Commerce, waarmee merken gedetailleerde en gepersonaliseerde productpagina’s kunnen maken. Daarbij is ook ruimte voor beoordelingen van klanten en recensies.

De oplossing is een uitbreiding van Dynamics 365 for Retail, schrijft CNBC. Dynamics 365 for Retail richt zich specifiek op het management van de supply chain, werknemers en promoties. Anderhalf jaar geleden sprak Microsoft echter met klanten, waarna het de nieuwe technologie begon te ontwikkelen.

Dynamics 365 Commerce integreert met andere software van Microsoft, waardoor bedrijven ook met klanten kunnen communiceren nadat ze een aankoop hebben gedaan of grafieken over verkoopprestaties kunnen bekijken. De oplossing is nu als private preview beschikbaar.

Microsoft heeft ook een andere dienst uitgerold. Dynamics 365 Connected Store kan alerts sturen naar werknemers op basis van informatie die verzameld wordt van sensoren en camera’s in fysieke winkels.

Concurrentie met Amazon

Met de nieuwe oplossingen hoopt Microsoft beter te kunnen concurreren met Amazon. Retail blijkt namelijk een vruchtbare sector voor de cloud-infrastructuur van beide bedrijven. Grote winkels als Walmart, Kroger en Walgreens kiezen er steeds vaker voor om hun cloud-servers bij Microsoft te plaatsen.

Amazon Web Services (AWS) heeft op dit gebied ook grote klanten, zoals J.Crew, Kenneth Cole, Levi’s en Sainsbury’s.

Microsoft heeft in het verleden vaker stappen gezet om bedrijven te ondersteunen in hun e-commerce activiteiten. Zo werd voor het cloud-tijdperk de oplossing bCentral Business Web Services gelanceerd. Deze dienst hielp kleinere bedrijven op het gebied van e-commerce, en schoot ze ook te hulp bij domeinnaamregistratie en het aanmaken van e-mailadressen.