Microsoft lanceert .NET Core 3.0

Microsoft heeft .NET Core 3.0 en Visual Studio 2019 versie 16.3 voor Windows en versie 8.3 voor Mac gelanceerd. .NET Core 3.0 wordt vanaf deze maand beschikbaar en komt met ondersteuning voor Windows Desktop-apps die met WPF gebouwd zijn en Windows Forms.

Met de nieuwe versie van .NET Core wordt het voor ontwikkelaars die Windows Desktop-apps bouwen mogelijk om functies van het .NET Core-platform te gebruiken, schrijft Venturebeat. Daarbij gaat het om framework deployments, betere runtime-prestaties voor specifieke API-klasses en nieuwe taalfuncties in C# 8. Ook is het voor ontwikkelaars mogelijk om Windows 10-mogelijkheden in te zetten.

Blazor

In .NET Core 3.0 zit ook ASP .NET Core, waarmee ontwikkelaars full stack web-applicaties met C# kunnen bouwen aan de hand van Blazor in Visual Studio en Visual Studio Code. Blazor bouwt door op Razor- en C#-syntax. Apps gemaakt met Blazor bestaan uit configureerbare UI-componenten, die geïmplementeerd worden met Razor-syntax.

Ook komt .NET Core 3.0 met ondersteuning voor Blazor Server-apps, die client-side UI-interacties afhandelen via een real-time Azure SignalR-verbinding. In mei 2020 komt ook ondersteuning voor Blazor WebAssembly-apps. Die ondersteuning is nu nog in preview.

Microsoft heeft bovendien bekendgemaakt dat de .NET 5 in november 2020 uitgerold wordt. De eerste preview hiervan komt in de eerste helft van 2020. Daarna wil Microsoft jaarlijks in november een grote versie van .NET uitrollen.

Visual Studio 2019

Microsoft kondigde dus ook Visual Studio 2019 versie 16.3 voor Windows en 8.3 voor Mac aan. In de versie voor Windows is het onder andere mogelijk om WPF- en Windows Forms-desktop-applicaties te bouwen met .NET Core 3.0, naast ASP.NET Core web- en Blazor-applicaties en gRPC-diensten. Ook is het mogelijk om .NET Core 3.0 worker-projects te brengen naar Azure Container Registry, DockerHub en andere locaties.