Barracuda voegt nieuwe functies toe aan Managed Workplace

De nieuwste versie van Managed Workplace van Barracuda biedt gebruikers onder meer een verbetering in het uitrollen van software, evenals beter patch-management en soepelere software-updates. Ook is er nu monitoring van back-upprocessen met Barracuda Intronis Backup.

Het RMM-platform (Remote Monitoring & Management) van Barracuda krijgt bij de nieuwe versie een aantal functies voor geavanceerd softwarebeheer. Aanbieders van de diensten van Barracuda kunnen daardoor dus betere patch- en software update management services aanbieden aan klanten.

De nieuwe functies van Managed Workplace omvatten onder meer het sneller en makkelijker identificeren van verouderde software in de netwerken van klanten. Aangezien verouderde software beveiligingsrisico’s veroorzaakt, verkleint die identificatie deze risico’s. Verder kunnen gebruikers software-updates en/of patches downloaden en testen zodra deze beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk om deze updates in te plannen op momenten die beter binnen het schema van bedrijven passen.

Betere monitoring op meerdere niveaus

Een andere nieuwe functie is dat er rapportages opgevraagd kunnen worden over het slagen van software-updates en -patches. Ook geven deze rapportages aan of de software up-to-date is of niet, en kunnen IT-teams vanuit de informatie in de rapporten direct actie ondernemen.

Barracuda Intronis Backup is nu ook geïntegreerd in Managed Workplace. Hiermee kunnen back-ups gemonitord worden, indien gewenst met beleidsregels als leidraad. Barracuda stelt dat de combinatie van monitoring van back-ups en van software leidt tot bescherming voor klanten op meerdere niveaus. Daardoor neemt het algemene niveau van beveiliging binnen een organisatie toe.

Alain Luxembourg, regional director Benelux voor Barracuda, zegt dat de functies in Managed Workplace de doelstellingen van het bedrijf samenvatten. Ze bieden betere beveiliging en databescherming voor de MSP-partners van het bedrijf. Deze partners kunnen nu dus geavanceerdere Barracuda-diensten aanbieden voor de beveiliging van duizenden software-oplossingen van ruim 100 leveranciers.