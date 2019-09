Oracle introduceert Exadata X8M-machine voor veeleisende workloads

Oracle heeft naar eigen zeggen de eerste database machine met geïntegreerd persistent memory onthuld. Het gaat om de Exadata X8M, dat Intel Optane DC persistent memory, 100 gigabit remote direct memory access (RDMA) over Converged Ethernet (RoCE) combineert.

Volgens Oracle zelf zorgt deze combinatie ervoor dat storage bottlenecks verwijderd worden en de prestaties voor de meest veeleisende workloads – zoals Online Transaction Processing, analytics en Internet of Things (IoT) – flink verhoogd worden.

Klanten moeten met de Exadata X8M bestaande taken sneller uit kunnen voeren. Ook versnelt het apparaat de ‘time-to-insight’ en maakt het diepere en frequentere analyses mogelijk. Daarmee is het apparaat uitermate geschikt voor latency-gevoelige activiteiten, stelt Oracle.

Juan Loaiza, executive vice president van mission-critical database technologies, stelt dat dit een “game changer” is voor applicaties die “real-time toegang nodig hebben tot grote hoeveelheden data, zoals fraudedetectie en gepersonaliseerd shoppen”.

Intel Optane DC persistent memory

Intel lanceerde zijn Optane DC persistent memory in 2018. Dit is een grote innovatie als het gaat om memory-storage, waarbij prestaties van DRAM-niveau gecombineerd worden met de data persistence van opslag. Dit alles wordt mogelijk gemaakt bovenop Intel Xeon Scalable-processors.

Met Intel Optane DC persistent memory wordt een grotere totale geheugencapaciteit per platform mogelijk gemaakt, evenals snellere byte-addressable toegang tot persistent data dan bij SSD.

Het feit dat Oracle dit nu gebruikt in zijn Exadata X8M is uniek in de industrie, benadrukt Inside HPC. Exadata gebruikt namelijk geavanceerde RDMA-technologie om de database in staat te stellen om directe toegang te krijgen tot persistent memory dat in slimme, gedeelde opslagservers zit. Daarbij omzeilt Exadata het gehele besturingssysteem, het netwerk en IO software stack.

Dit alles zorgt ervoor dat IO latency in de Exadata X8M met tien keer verminderd wordt in vergelijking met de vorige versie van Exadata.