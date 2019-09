Dell rolt nieuwe PowerProtect-databeschermingsoplossingen uit

Dell Technologies heeft nieuwe apparaten geïntroduceerd onder het PowerProtect DD-merk. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor Dell’s cyber recovery-product en Dell EMC PowerProtect-software.

Alle updates zijn ontworpen om te voldoen aan de groeiende vraag voor databescherming binnen enterprises, schrijft ZDNet. Met dat doel voor ogen worden onder meer drie nieuw PowerProtect DD Series-appliances beschikbaar gemaakt op 30 september. Dat zijn de DD6900, DD9400 en DD9900. Ook worden de Dell EMC Data Domain Virtual Edition en Data DOmain DD3300 gelanceerd, onder de nieuwe namen Dell EMC PowerProtect DD Virtual Edition en Dell EMC PowerProtect DD3300.

Het portfolio biedt back-ups die tot 38 procent sneller worden gemaakt en tot 36 procent snellere restores. Verder bevat het portfolio instant access en instant restore van maximaal 60.000 IOPS voor een maximum van 64 virtual machines. Er ondersteuning voor 25 GbE en 100 GbE netwerksnelheden.

Klanten kunnen hun capaciteit laten groeien van 1 TB naar 1,25 PB in een enkel rack. Het PowerProtect DD-portfolio biedt flexibele deployments in enkele minuten, zowel on premise als in de public cloud.

Dell PowerProtect

De nieuwe apparaten zijn kunnen werken met de PowerProtect Software van Dell. Deze software werd eerder dit jaar al onthuld en biedt gegevensbescherming, replicatie en hergebruik. Ook zijn er op SaaS gebaseerde beheer- en zelfbedieningsmogelijkheden, waarmee klanten de optie krijgen om back-up- en herstelbewerkingen te beheren.

De software biedt nu meer integraties met VMware vSphere en ondersteuning voor Dell EMC Cloud Disaster Recovery.

PowerProtect Cyber Recovery heeft ook een update gekregen. Deze oplossing ondersteunt nu workloads die beschermd zijn met PowerProtect Software en opgeslagen zijn op de PowerProtect DD Series Appliances. Ook biedt het geautomatiseerd herstel vanuit een geïsoleerde kluis.