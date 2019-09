Ultimaker lanceert 3D-printer Ultimaker S3 en Ultimaker S5 Pro Bundle

Ultimaker heeft een nieuwe 3D-printer gelanceerd voor het mkb. Het gaat om de Ultimaker S3, die voor 4.395 dollar beschikbaar is gemaakt. Ook heeft het bedrijf een nieuwe bundel gelanceerd die workflows met materialen moet automatiseren.

De Ultimaker S3 is ontworpen om composite-ready prestaties te leveren met een kleine desktop printer, schrijft ZDNet. De nieuwe 3D-printer is dan ook kleiner dan de S5, die in april dit jaar verscheen en meer gericht is op industrieel gebruik. Het apparaat heeft een relatief kleine voetafdruk, waardoor het eenvoudig op een desktop past.

De nieuwe S3 kan bijna iedere 2,85 mm filament en productmodellen en aangepaste modellen afdrukken. Het systeem gebruikt daarbij het software-platform en de interface van het bedrijf, evenals de automatiseringstools die taken pauzeren als materialen bijna op zijn.

Paul Heiden, senior vice president product management bij Ultimaker, stelt dat de printer voor het mkb de barrière om met 3D-printen aan de slag te gaan weghaalt. Dat is belangrijk, omdat dit volgens hem de mogelijkheid geeft om markten te verstoren met snel ontworpen, lokaal gemaakte onderdelen en modellen.

S5 Pro Bundle

Het bedrijf lanceerde niet alleen een nieuwe printer, maar ook zijn nieuwe S5 Pro Bundle. Deze bundel geeft fabrikanten geautomatiseerde workflows, zodat systemen 24/7 kunnen blijven draaien zonder dat er menselijke supervisie nodig is. De S5 Pro Bundle is vanaf 18 oktober beschikbaar voor 9.100 dollar.

In deze S5 Pro Bundel zit de Ultimaker S5, de S5 Air Manager en S5 Material Station. Dit alles komt als een geïntegreerd systeem. De S5 Air Manager biedt een afgesloten luchtstroom voor het systeem, om 95 procent van alle ultrafijne deeltjes uit de lucht te filteren. Ook kunnen mensen hiermee geen onderdelen aanraken die nog gemaakt worden.

Het Material Station biedt filament-opslag en -levering. Deze oplossing bevat zes bays en een systeem om het te uploaden in workflows.