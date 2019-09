Netgear sluit zich aan bij OSSA-alliantie voor betere (video)beveiliging

Netgear heeft zich aangesloten bij de Open Security and Safety Alliance, een groep samenwerkende bedrijven waar leveranciers van camera- en videobeheeroplossingen toe behoren. Deze samenwerking moet leiden tot innovatie op het gebied van videobewaking en fysieke beveiligingstoepassingen in het algemeen.

Volgens Netgear gaat de “fysieke beveiligingssector” de komende tien jaar drastisch groeien. Onder andere Internet of Things-apparatuur en de data die deze apparatuur gebruikt zijn bepalende factoren hierin. Netgear wil een veilige end-to-end architectuur ontwikkelen die geschikt is voor zowel internet als intranet. Ondertussen zijn er toepassingen als camera’s die zelf applicaties draaien en verbinding kunnen maken met clouddiensten voor onder andere AI-diensten. Dit maakt het volgens Netgear noodzakelijk dat de beveiliging van netwerken een hoger niveau bereikt.

“Wij verwachten in het volgende decennium een exponentiële groei van IoT-bewakingsapparatuur via IP-netwerken, zowel bekabeld als draadloos. Een end-to-end beveiligingsarchitectuur moet de basis gaan vormen van het surveillancenetwerk”, meldt Richard Jonker, vicepresident productbeheer voor mkb-producten bij Netgear. “We zien ernaar uit om met gelijkgestemde bedrijven samen te werken en een platform te ontwikkelen dat nog jarenlang door de beveiligingssector zal worden gebruikt.”

Insight-systeem voor behalen OSSA-doelstellingen

Het Insight-systeem van Netgear moet centraal worden in de ontwikkeling van een universeel end-to-end-systeem. “Vanuit de Insight-cloudportal, of zelfs vanuit de Insight-smartphoneapp, kunnen beveiligingsspecialisten netwerkverbindingen met camera’s op afstand beheren en snel storingen of kwaadaardige activiteiten detecteren”, meldt het bedrijf. Het systeem biedt dan ook cloudbeheer voor miljoenen apparaten die op netwerken zijn aangesloten.

In OSSA moeten universele normen en specificaties ontwikkeld worden voor IoT-infrastructuur. Netgear wil meewerken aan de samenwerking omdat er gemeenschappelijke doelstellingen zijn opgesteld. Onder meer het ontwikkelen van “een besturingssysteem, de IoT-infrastructuur, een collectieve aanpak voor gegevensbeveiliging en privacy, en een streven naar betere prestaties voor beveiligings- en veiligheidsoplossingen” maken deel uit van die doelstellingen.