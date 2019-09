Red Hat lanceert nieuw Ansible Automation Platform

Red Hat heeft zijn nieuwe Ansible Automation Platform algemeen beschikbaar gemaakt. De oplossing wordt ingezet voor het realiseren en beheren van automatisering op schaal. Het platform ondersteunt team bij hun onderlinge samenwerking, zodat de operationele efficiëntie toeneemt, organisaties minder risico’s lopen en gebruikers een consistente ervaring hebben.

Het Red Hat Ansible Automation Platform integreert de automatiseringssuite van het bedrijf met nieuwe Software-as-a-Service (SaaS)-gebaseerde mogelijkheden en functies, die ontworpen zijn voor effectiviteit in de gehele organisatie. De automatiseringssuite bestaat al uit Ansible Tower, Ansible Engine en Network Automation.

Naast de al bestaande oplossingen, voegt Ansible Automation Platform onder meer Ansible Content Collections toe. Deze oplossing is bedoeld voor het stroomlijnen van het beheer, de distributie en het gebruik van Ansible-content.

Het platform bevat verder de Automation Hub, wat een opslagplaats is voor gecertificeerde content via Ansible Content Collections. Tot slot is er een Automatiseringsanalyse, waarmee de efficiëntie van de automatisering in de implementaties van het Red Hat Ansible Automation Platform verbeterd moet worden.

Voor alle fases van digitale transformatie

Red Hat stelt zelf dat het Ansible Automation Platform in te zetten is in alle digitaliseringsprocessen. Het platform biedt namelijk alle tools die nodig zijn om automatiseringen sneller te implementeren, zonder dat een organisatie overnieuw moet beginnen.

Naast het veiligere contentmanagementsysteem in de vorm van Ansible Content Collections en de krachtige analyses van automatiseringsimplementaties, levert het platform ook de bouwstenen die nodig zijn om het opstarttraject van automatisering te verkorten.

De nieuwe SaaS-mogelijkheden helpen verder om een meer consistente gebruikerservaring te genereren. Daarnaast zorgen de nieuwe opties voor een betere samenwerking, waardoor meer IT-uitdagingen tegelijkertijd opgelost kunnen worden.

Beschikbaarheid

Red Hat maakt het Ansible Automation Platform begin november 2019 algemeen beschikbaar.

Ook komt er dan een update voor Ansibe Tower, met onder meer de mogelijkheid om Ansible Playbooks uit te voeren die Ansible Content Collections gebruiken, en ondersteuning voor het pauzeren en goedkeuren van elke stap in een Ansible Tower-workflow. Daarnaast is er een webhook-integratie met GitLab en GitHub en komt er schaalbare uitvoer en verhoogde runtime-capaciteit via het OpenShift Container Platform.

Hudige klanten van Ansible Tower kunnen zonder extra kosten overstappen naar de nieuwe versie – versie 3.6. Ook kunnen ze toegang krijgen tot het Ansible Automation Platform.