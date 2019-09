MobileIron komt met nieuw marktplaatsprogramma, om extra producten te bieden

MobileIron heeft een nieuw programma gelanceerd waarmee het wereldwijde verkoopkanaal van het bedrijf opengesteld wordt voor Marketplace Premier Partners. Met het Marketplace Premier Program krijgen klanten directe toegang tot producten en diensten van derden.

Kenny van Midden, Business Development Manager bij MobileIron, stelt dat het programma ontwikkeld is vanuit de behoefte van klanten. “Dankzij het Marketplace Premier Program hebben zij toegang tot een breed scala aan innovatieve producten die integreren met het MobileIron-platform en kunnen ze hun bestaande beveiligingsstrategie aanvullen.”

Het platform zorgt er dus voor dat gebruikers oplossingen en diensten van MobileIron en van derde partijen via één kanaal kunnen aanschaffen. Maar het platform komt ook met ondersteuning voor resellers van producten van het bedrijf en het steeds groter wordende netwerk van Marketplace Premier Partners.

Voor resellers is het namelijk mogelijk om oplossingen van Marketplace Premier Partners aan te bieden. Marketplace Premier Partners kunnen zelf hun activiteiten uitbreiden door hun producten en diensten eenvoudiger aan klanten van MobileIron wereldwijd te verkopen.

MobileIron

MobileIron is een bedrijf dat een zero-trust beveiligingsframework levert. Dit doet het bedrijf via het unified endpoint management (UEM) platform, dat voor de constante handhaving van beleidsregels voor de beveiliging van gegevens zorgt, dankzij een uitgebreide correlatie tussen cruciale signalen voor zero-trust.

Bedrijven kunnen zelf doorbouwen op het UEM-platform met technologieën als zero sign-on, multifactor-authenticatie en mobile threat detection.

Nieuw platform

In mei dit jaar lanceerde het bedrijf nog een nieuw zero trust-platform, dat verder gaat dan traditionele gateways en oplossingen voor identiteitsbeheer. Het platform controleert namelijk op een reeks kenmerken, voordat het toegang verleent. Daardoor hoeven bedrijven geen wachtwoorden meer te gebruiken voor authenticatie, maar kunnen ze zero sign-on instellen.

Het is daarmee dus mogelijk om een mobiel apparaat te gebruiken om in te loggen, zonder dat hier een wachtwoord voor nodig is. “In ons werk- en privéleven maken we gebruik van mobiele apparaten. Dat gegeven vraagt om een zakelijke beveiligingsoplossing die mobiele apparaten centraal stelt”, zegt Simon Biddiscombe, de CEO van MobileIron.