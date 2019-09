Google hoeft recht om vergeten te worden niet wereldwijd te hanteren van EU

Het recht om vergeten te worden door zoekmachines geldt alleen in de Europese Unie (EU). Dat heeft een rechter van het Europees Hof van Justitie bepaald in een rechtszaak tussen Google en de Franse waakhond CNIL.

Volgens de rechter is er volgens de wetten van de Europese Unie geen verplichting voor een bedrijf om een verzoek gerelateerd aan het recht om vergeten te worden wereldwijd uit te voeren, schrijft Ars Technica.

“De Europese wet vereist dat een zoekmachine-aanbieder een het verwijderen van een verwijzing uitvoert binnen de versies van zijn zoekmachine die corresponderen met de lidstaten”, aldus het Hof. Ook moet een zoekmachine-aanbieder volgens de wet voldoende maatregelen nemen om te zorgen voor “de effectieve bescherming van de grondrechten van de betrokkene”.

Links naar informatie die dus binnen de EU verwijderd worden uit de zoekmachine, kunnen in de versies buiten de EU wel blijven bestaan.

Rechtszaak

Het recht om vergeten te worden werd een feit nadat een rechter in 2014 besloot dat zoekmachines een verplichting hebben om links die oud, verouderd, niet relevant, niet in het publieke belang zijn of schadelijk kunnen zijn voor individuen, moeten verwijderen als iemand daarom vraagt.

In 2015 eiste de Franse waakhond CNIL echter dat Google de links wereldwijd moet verwijderen. Volgens CNIL kunnen gebruikers in het land namelijk VPN’s of andere vergelijkbare tools gebruiken om de links alsnog te vinden. In 2016 gaf CNIL een boete van 100.000 euro, omdat de internetgigant weigerde om aan deze eis te voldoen. Google startte daarop een rechtszaak.

Die rechtszaak heeft de internetgigant nu dus gewonnen. De rechter zei echter wel dat van bedrijven verwacht wordt dat ze maatregelen hebben getroffen om “internetgebruikers te ontmoedigen om vanuit een lidstaat toegang te krijgen tot de links in kwestie, die wel verschijnen op versies van de zoekmachine buiten de EU”.

Helft verzoeken ingewilligd

Google maakte na de rechtszaak ook bekend dat het bijna de helft van de links uit de verzoeken die sinds 2014 zijn gedaan heeft ingewilligd. In totaal gaat het om 45 procent van de verzoeken, of 846.000 links