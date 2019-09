Nieuwe Dropbox-app Spaces moet samenwerking bevorderen

Dropbox heeft de nieuwe desktop-app Spaces gelanceerd, waarmee het bedrijf sterk focust op het bevorderen van teamwork. Met de app wil Dropbox meer concurreren met partijen als Slack.

Dropbox Spaces komt met cloud-opslag, maar ook met andere functies, schrijft Silicon Angle. De collaboration-functies maken het mogelijk om gezamenlijke workspaces voor teams op te zetten, waarin bestanden, taken en vergaderingen verbonden worden.

Dropbox Spaces moet naar eigen zeggen “je bestanden transformeren in collaborative workspaces die de content van je team tot leven brengen”. Spaces gebruikt daarbij machine intelligence, wat er ook voor moet zorgen dat de app “je helpt om gefocust te blijven op je belangrijkste werk”. Ook geeft het nieuwe manieren om “in sync te blijven met je team”.

Verbeteringen

Spaces komt met diverse verbeteringen aan bestaande functies. Zo is image search verbeterd met een functie die al bestond in Google Photos. Het is nu namelijk mogelijk om afbeeldingen te zoeken op basis van wat er op het beeld staat.

Ook de previews van bestanden zijn verbeterd, met toegevoegde ondersteuning voor AutoCAD-bestanden en nieuwe ‘team’-functies. Zo is er ondersteuning voor het versturen van berichten naar teams, maar is er ook een agenda-integratie, een overzicht van notificaties en ondersteuning voor comments.

Al deze nieuwe en verbeterde functies brengen Dropbox dichterbij Slack, Google en Microsoft. CEO Drew Houston stelt echter dat hij niemand ziet die “doet wat wij proberen te doen”. Dropbox is volgens hem uniek gepositioneerd om grote organisaties te helpen bij het coördineren van en communiceren over content, zeker op het gebied van media, productie en bouw.

Vernieuwde Desktop-app

Dropbox vernieuwde eerder dit jaar ook zijn algemene app voor desktop. Dat is dus een andere app dan Spaces. Deze app maakt het mogelijk om documenten aan te maken en samen te werken, zonder dat de gebruiker de app hoeft te verlaten. Ook kunnen Google- en Microsoft-gebaseerde documenten aangemaakt en aangepast worden.

De app ondersteunt verder gesprekken in Slack en videogesprekken in Zoom. Projecten kunnen beheerd worden via Atlassian-producten als Jira en Trello. Ook kunnen gebruikers shortcuts naar websites maken en opslaan.