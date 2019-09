Infor maakt AI-engine Coleman algemeen beschikbaar

Infor heeft het Coleman AI Platform algemeen beschikbaar gemaakt. Het platform ondersteunt de ontwikkeling van embedded machine learning-modellen. In combinatie met Infor OS (Operating Service) moeten kunstmatige intelligentie (AI)-projecten binnen zes weken in productie gezet kunnen worden.

Het Coleman AI Platform bevat industrie-specifieke templates om ontwikkeling te versnellen. Dit geldt zeker als het platform gebruikt wordt door mensen die geen uitgebreide vaardigheden in data modelling hebben, schrijft IT Wire.

Verschillende processen verbeteren

Rick Rider, senior director of product management voor Infor OS en het Coleman AI Platform, stelt dat dit het platform uniek maakt. “Het is specifiek ontworpen voor zakelijke gebruikers en gebouwd op een fundering van industrie-specifieke data.”

De AI-projecten die met het platform gemaakt kunnen worden, kunnen processen als het management van de inventaris, transport-routing en voorspellend onderhoud verbeteren. “Op ieder moment kan het platform helpen met het uitvoeren van taken en het aanbevelen van de volgende beste verkoopaanbiedingen”, aldus Rider.

“Met andere oplossingen moet je uitzoeken hoe je AI gebruikt met diverse andere technologieën”, legt Rider uit. “Wij brengen een enterprise AI ensemble samen in een enkel platform, via waar we een complete Intelligent CloudSuite kunnen bieden.”

Signavio in Accelerators

Het is de tweede grote aankondiging van Infor deze week. Eerder kondigde het al aan dat het process mining-mogelijkheden van Signavio implementeert in Implementation Accelerators. Met deze combinatie moet het mogelijk worden om slimmer een meer geïnformeerde beslissingen te maken bij diverse zakelijke functies.

De Implementation Accelerators van Infor zijn vooraf geconfigureerde oplossingen, gebaseerd op de laatste versie van toepasbare Infor application suites. De Process Manager en Process Intelligence van Signavio moeten vastleggen, verbinden en communiceren hoe werk gedaan wordt en welke beslissingen gemaakt worden.

Door de oplossingen te combineren kunnen klanten die een Implementation Accelerator gebruiken, snel op een pad gezet worden om betere zaken te doen, stellen de bedrijven.