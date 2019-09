Google updatet Firebase-framework om appontwikkeling te versnellen

Google zal nieuwe functies naar zijn Firebase-ontwikkelframework brengen. De functies helpen ontwikkelaars tijd te besparen en maken het gemakkelijker om op fouten te testen, voordat applicaties gereleased zijn.

Firebase is het algemene application development platform van Google, waarmee ontwikkelaars iOS-, Android- en web-apps kunnen maken. Het platform biedt een omgeving om apps in te ontwikkelen, maar bevat ook tools voor tracking analytics, en het rapporteren en oplossen van fouten.

Nu krijgt het platform dus nieuwe functies, meldt Silicon Angle. Zo zijn er nu Firebase Extensions, wat packaged bundels zijn van herhalende code, die ontwikkelaars kunnen gebruiken om hun apps te bouwen.

Het idee is dat ontwikkelaars zo niet langer uren hoeven te besteden aan het schrijven van code voor een veelvoorkomende app-functie als het toevoegen van gebruikers aan een e-maillijst of het schalen van een profielfoto. In plaats daarvan kan de code van een Firebase Extension gebruikt worden, waarin al beschreven staat hoe dit moet.

Testen op fouten

Daarnaast bevat het platform nu een dienst voor bug testing, genaamd Firebase App Distribution. App Distribution moet ontwikkelaars een gemakkelijkere manier geven om pre-release versies van hun applicaties te distribueren naar groepen van vertrouwde testers. Die testers kunnen de apps vervolgens testen op fouten.

De derde grote aankondiging is de toevoeging van geavanceerdere analytics. Functies van Google Analytics, Remote Config en Cloud Messaging zijn nu beschikbaar op iOS en Android om web-applicaties te ontwikkelen. Daarmee kunnen ontwikkelaars beter begrijpen hoe gebruikers met hun apps omgaan, ongeacht op welk apparaat ze gebruikt worden.

Ook kunnen ontwikkelaars met deze tools meer gepersonaliseerde ervaringen maken voor app-gebruikers.

Nieuwe interface en Emulator Suite

In de Firebase Emulator Suite zitten ook een aantal nieuwe mogelijkheden, om een testomgeving te bieden voor nieuwe apps en functies die nog ontwikkeld worden. De emulator ondersteunt nu ‘Realtime Database triggered functions’ en ‘hot reloading voor wijzigingen in Functions en Security Rules’.

Daarnaast komt er een nieuwe gebruikersinterface die het eenvoudiger maakt om data te begrijpen in Firebase Predictions. Dat is een machine learning-gebaseerde dienst die het toekomstige gedrag van app-gebruikers voorspelt.