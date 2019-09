Office 365 voorzien van nieuwe functionaliteiten

Microsoft heeft aangekondigd dat zijn Presenter Coach deze week gelanceerd wordt voor Office 365-klanten. De Presenter Coach betreft een kunstmatige intelligentie (AI)-gestuurde PowerPoint-functie. Ook komen er nieuwe 3D-lesplanmodellen en whiteboard-sjablonen.

Presenter Coach werd in juni dit jaar al aangekondigd door Microsoft. De AI-tool geeft feedback tijdens het oefenen van een presentatie op de computer. Gebruikers krijgen feedback over hun spreektempo en over de hoeveelheid vulwoorden die gebruikt worden. Ook wordt gekeken naar gender-inclusieve taal en vloeken.

De Presenter Coach neemt hiervoor de stem van de gebruiker op en gebruikt spraakherkenning om de taal te ontleden. Ook moet de functie helpen om dia’s niet op te lezen, maar echt te presenteren.

De functie zit nu in public preview, schrijft Venturebeat. Jared Spataro, de corporate vice president van Microsoft 365, stelt dat de functie zowel leraren en studenten als zakelijke professionals kan helpen om effectiever te presenteren.

Ink in Office

Naast de Presenter Coach maakte Microsoft ook bekend dat Ink in Office op het internet nu algemeen beschikbaar is. Deze functie bestond al voor PowerPoint, maar er komen nu extra opties bij. Gebruikers kunnen nu slides annoteren terwijl ze presenteren.

Vanaf deze week kunnen Office-gebruikers op het internet werken met laser pointers om op slides te schrijven. Met de Annotation-functie wordt de Ink Relay-functie in Slide Show verder uitgebreid. Die functie verbergt en toont met inkt geschreven content op slides, en toont in welke volgorde de content geschreven of getekend was.

Templates en 3D-modellen

Office 365 bevat nu ook een set van 23 op educatie gebaseerde 3D-modellen, die in de bestaande 3D model gallery zitten. De modellen omvatten onderwerpen als geologie, biologie en de ruimte.

Daarnaast heeft Microsoft templates toegevoegd in Whiteboard, het platform voor scholen. De templates bevatten tips voor lopende activiteiten, en structuren en outlines die uit te breiden zijn voor de inhoud.

Bij de lancering zitten er templates in voor KANBAN sprint planning, SWOT-analyses en project planning.