Quip van Salesforce krijgt nieuwe functies voor sterk gereguleerde sectoren

Quip, het samenwerkingsplatform van Salesforce, krijgt nieuwe functies en diensten voor sterk gereguleerde industrieën. Daardoor wordt het platform mogelijk interessanter voor sectoren als de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en productie.

Salesforce heeft het platform onder meer voorzien van een nieuwe set geavanceerde beveiligingsmaatregelen, onder de noemer Quip Shield. Dat schrijft ZDNet.

Met Quip Shield wil het bedrijf het eenvoudiger maken voor alle organisaties om productiever te zijn en om samen te werken met meerdere teams, zonder dat de privacy of beveiliging in het gevaar komen, stelt Quip-medeoprichter Kevin Gibbs.

Quip Shield bestaat uit drie premium diensten. Met Enterprise Key Management kunnen klanten toegang tot hun eigen encryptiesleutels beheren. Administrators krijgen hierbij volledig inzicht in het gebruik van sleutels met onveranderlijke audit logs. Ook kunnen administrators toegang tot specifieke stukken content in het platform gedetailleerd intrekken.

Event Monitoring en antivirus

Quip Shield bevat verder Event Monitoring, waarmee real-time event logging mogelijk wordt gemaakt. Die event logging kan gebruikt worden door Security Information and Event Monitoring (SIEM)-systemen en Cloud Access Security Brokers (CASB’s).

Administrators kunnen eigen regels instellen om automatisch verdacht gedrag te markeren en aan te pakken. Mocht een beveiligingsincident zich voordoen, dan moet de functie het eenvoudiger maken voor organisaties om compliance aan auditors, juridische teams en regelgevers aan te tonen.

Ook bevat Quip Shield automatische antivirusscans van alle bestanden die geüpload worden naar het platform.

Versleuteling voor iedereen

Content in het platform wordt bovendien volledig versleuteld voor alle klanten, ongeacht of ze Quip Shield gebruiken of niet. Het platform biedt alle klanten gedetailleerde toestemmingen en controles over het extern delen van content.

Het platform voldoet nu verder de HIPAA-regels van de VS. Dat is de Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996, die regels bevat over data privacy en beveiligingsmaatregelen om medische informatie veilig te houden.