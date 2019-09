‘Bedrijven starten steeds meer projecten met shadow-IT’

Hoewel bedrijven de betrokkenheid van IT bij strategische initiatieven van toegevoegde waarde vinden, is er toch onenigheid tussen business en IT. Daardoor ontstaan er grote achterstanden bij de uitvoering van IT-verzoeken en stijgt het aantal projecten dat gestart wordt met shadow-IT. Dat blijkt uit onderzoek van Mendix onder ruim duizend business en IT-stakeholders in middelgrote en grote organisaties in de Benelux, Duitsland, de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Maar liefst 95 procent van de respondenten vindt de betrokkenheid van IT bij strategische initiatieven van toegevoegde waarde, aldus het onderzoek. Daarnaast vindt 70 procent dat IT een value driver is en geen cost center. Zo denkt 66 procent dat de IT-afdeling snel kan reageren op marktverandering en stelt 65 procent dat het de productiviteit van werknemers kan verhogen.

Toch blijkt dat er meningsverschillen zijn over budget en operationele prioriteiten. 50 procent van de IT-professionals vindt de IT-budgetten onvoldoende om schaalbare oplossingen te kunnen leveren. Ondersteuning voor legacy-systemen drukken het zwaarst op het budget, stelt 59 procent van de IT’ers. Dat zorgt voor een rem op innovatie.

68 procent van de business-respondenten stelt juist geen uitdagingen te zien op het gebied van financiering. 49 procent van de IT’ers geeft dan ook aan dat ze problemen ervaren bij het overtuigen van de aandeelhouders voor belangrijke business-initiatieven.

Achterstanden en shadow-IT

Door de kloof tussen business en IT ontstaan grote achterstanden bij de uitvoering van IT-verzoeken, stellen IT’ers en business medewerkers (77 en 71 procent). De wachttijd hierbij kan oplopen tot maanden of jaren. Volgens 61 procent van de stakeholders wordt minder dan de helft van hun IT-aanvragen geïmplementeerd.

Dit resulteert in dat teams zelf aan de slag gaan of projecten starten zonder IT. De IT-afdeling geeft dan dus geen ondersteuning. Zowel IT-professionals als business professionals zijn het er over eens dat dit de afgelopen vijf jaar sterk is toegenomen.

Vrijwel alle respondenten zijn het er dan ook over eens dat de impact van het niet tijdig leveren van IT-oplossingen groot is. Dat is volgens het IT-personeel met name te merken aan frustratie vanuit de business en verlies van moraal onder werknemers. Voor business zijn negatieve effecten bijvoorbeeld lange doorlooptijden voor gemiste strategische kansen en omzetdaling.

Meningsverschil over shadow-IT

“IT wordt vaak gezien en gemanaged als een kostenpost en dat leidt tot een enorme toename van shadow-IT. Verantwoordelijken vanuit de business zeggen dat ze de hulp van IT nodig hebben om strategische doelen en ROI te behalen, maar slechts een klein gedeelte, 32 procent, begrijpt dat de IT-budgetten hiervoor onvoldoende en te weinig flexibel zijn”, aldus Jon Scolamiero, Manager Architecture & Governance bij Mendix.

De meningen verschillen echter sterk over het gebruik van shadow-IT, blijkt uit het onderzoek. 69 procent van de business-respondenten vindt het een goede ontwikkeling dat mensen digitale projecten starten zonder hulp van IT, en daarbij ook shadow-IT inzetten. 70 procent van de IT-professionals vindt dit juist een slecht plan, onder meer vanwege security-risico’s voor core systemen (73 procent) en nieuwe supportvragen die de IT-afdeling moet oplossen (78 procent).