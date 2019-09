Riverbed lanceert ondersteuning voor Amazon Virtual Private Cloud

Riverbed heeft ondersteuning aangekondigd voor Amazon Virtual Private Cloud-traffic mirroring van AWS. De ondersteuning is verwerkt in SteelCentral AppResponse Cloud, dat onderdeel is van het Riverbed Digital Experience Management-platform.

SteelCentral AppResponse Cloud biedt netwerk- en cloud-teams op netwerk gebaseerde applicatie-performance-mangement, dat snel prestatieproblemen signaleert binnen een hybride omgeving. Dit is belangrijk, omdat IT-teams vaak niet in staat zijn om problemen in cloud-omgevingen te detecteren voordat ze een gebruiker treffen.

Dat probleem ontstaat doordat cloud-ecosystemen een gedistribueerd en tijdelijk karakter hebben, en er een gebrek is aan end-to-end-inzicht, stelt Riverbed. SteelCentral AppResponse Cloud moet daar dus bij helpen.

De oplossing maakt verbinding met Amazon Virtual Private Cloud (VPC) traffic mirroring, zodat applicatie-payloads op een grote schaal geanalyseerd kunnen worden. Amazon VPC traffic mirroring is een virtuele netwerkvoorziening, waarmee netwerkverkeer in Amazon VPC gemonitord kan worden.

Diepgaand inzicht

Volgens Mike Sargent, Senior Vice President en General Manager van SteelCentral bij Riverbed, biedt SteelCentral AppResponse Cloud met Amazon VPC traffic mirroring diepgaand inzicht in het netwerk en de applicaties in Amazon Web Services (AWS). “Operationele teams kunnen zo heel snel prestatieproblemen en hoge latency in de cloud en in hybride netwerken detecteren. Ook kunnen ze meer dan 2.000 applicaties identificeren voor gedetailleerde applicatieanalyse en issues sneller vaststellen en oplossen met geaggregeerd verkeer”

Naast het monitoren van de gezondheid en prestaties van netwerken en netwerkapplicaties, kan SteelCentral AppResponse Cloud ingezet worden voor het troubleshooten van netwerk- en applicatieserviceproblemen. Ook ondersteunt het bij netwerkcapacigteitsplanning en -beheer.

SteelCentral AppResponse Cloud is verder te gebruiken voor assessments van cloud-applicaties en migratieplanningen. Tot slot is er ondersteuning voor security monitoring en incident response.

Andere ondersteuning

SteelCentral AppResponse Cloud ondersteunt niet alleen Amazon VPC traffic mirroring, maar ook andere mogelijkheden. Het gaat om SteelCentral Agent-packet mirroring, Cisco CSR 1000v, Big Switch Big Monitoring Fabric, Gigamon GigaSECURE Cloud en Keysight/IXIA CloudLens voor packet-capture en troubleshooting op AWS.

Riverbed laat weten dat de update met de ondersteuning vanaf eind september beschikbaar is.