EU schaft roaming niet volledig af, roaming wordt 90 dagen gratis

Business

Gisteren bleek KPN de eerste provider te zijn die roamingtarieven binnen de Europese Unie afschaft. De aankondiging van de telecomprovider past binnen bredere plannen van de Europese Commissie, die vandaag zijn onthuld. Als het aan de Europese Commissie ligt, moeten Europese klanten voor minstens 90 dagen per jaar kunnen roamen.

Jarenlang is er aan het plan gewerkt, voormalig Nederlands Eurocommissaris Neelie Kroes bracht het plan als eerste ten sprake en vorig jaar beloofde de Europese Commissie roaming dan eindelijk te gaan afschaffen. Roaming zijn de kosten die je betaalt als je gebruik maakt van je mobiele telefoon in het buitenland. Nu trekt de Europese Commissie haar keutel weer in en komt het met een compromis om de telecomproviders tegemoet te komen.

De telecomproviders verzetten zich al jaren tegen de roamingplannen, voor hun is roaming een echte melkkoe en die willen ze niet kwijt. Onder druk van de providers komt de Commissie nu met een compromis. De bedoeling is een nieuw criterium in te voeren, waarbij eerlijk gebruik de leidraad vormt. Op die manier zou voorkomen moeten worden dat consumenten een smartphone met abonnement kopen in een armer land en dat dan permanent gebruiken in een rijker Europees land.

Gebruikers mogen om die reden maximaal 30 dagen aan één stuk roamen. Daarnaast zou men over het hele jaar genomen 90 dagen gratis mogen roamen. Het plan van de Europese Commissie specificeert ook al de maximale kosten die een telecomprovider mag rekenen, mocht een consument toch langer roamen. Er zou dan 0,0085 euro voor elke megabyte aan data gerekend mogen worden en 4 cent per minuut voor telefoongesprekken.

Zoals de plannen er nu liggen wordt de melkkoe voor 90 procent van de gebruikers opgeheven, maar het echt volledig afschaffen van roaming is opnieuw verder weg. De Europese Commissie slaagt er niet in om een Europese digitale markt te creëren met gelijke omstandigheden.