Microsoft rolt gigantische update uit voor Windows 10

Microsoft heeft gisteravond weer de nodige updates uitgebracht tijdens de maandelijkse patch tuesday. De totale grootte van de Windows 10-updates is echter behoorlijk indrukwekkend. Veel gebruikers klagen over een trage download en dat het downloaden veel tijd in beslag neemt. Uit nader onderzoek blijkt dat de patches bij veel gebruikers meer dan 1GB groot zijn.

Microsoft handhaaft nog steeds het uitbrengen van maandelijkse patchrondes, maar we zien ook tussendoor steeds vaker updates verschijnen om kritieke lekken te dichten. Het updaten zelf is wel op de schop gegaan want Microsoft werkt tegenwoordig met cumulatieve samengestelde patches op basis van het systeem. In oudere Windows-versies kon je kiezen welke patches je wel en niet wilde installeren maar dat is nu van de baan.

Door deze nieuwe methode worden de updates soms echter wel behoorlijk groot. De update van gisteravond spant toch wel de kroon tot nu toe. Gebruikers meldden grootten van 800MB tot een eindje boven de 1 GB. Dat is best indrukwekkend te noemen. Zeker gebruikers met een wat tragere breedbandverbinding moeten een flinke tijd wachten alvorens de benodigde bestanden binnen zijn.

Heel veel bugfixes

De lijst met verholpen bugs is ook indrukwekkend te noemen, een overzicht is te vinden op deze pagina. Het blijkt dat flink wat cruciale systeem-onderdelen zijn gepatcht. Grote vraag is natuurlijk waarom die problemen niet eerder – bijvoorbeeld in de grote zomerupdate – zijn aangepakt. Voor gebruikers van Windows 10 is het recente snelvuur aan updates best vermoeiend en ook riskant. Want goed verloopt de procedure nog altijd niet, blijkt uit reacties op de genoemde pagina.