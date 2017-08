Samsung Galaxy Note 7 opnieuw uitgesteld wegens problemen

Mobile

De Samsung Galaxy Note 7 was bij lancering bijzonder populair, maar werd vrijwel direct geteisterd door problemen. In enkele tientallen gevallen bleek er iets mis te zijn met de batterij, die daardoor kon oververhitten en vlam kon vatten. Samsung besloot daarop alle exemplaren te gaan vervangen, maar nu lijken ook de vervangende toestellen te maken te hebben met problemen. Het gerucht gaat dat Samsung daarom besloten heeft tijdelijk te stoppen met de productie van de smartphones. In Nederland is het toestel opnieuw uitgesteld, een nieuwe datum is nog niet bekend.

Anonieme bronnen van de doorgaans betrouwbare Wall Street Journal zeggen dat Samsung besloten heeft de productie stil te leggen omdat het moeite heeft de geproduceerde toestellen te controleren. Het zou echt gaan om een tijdelijke productiestop, maar Samsung zelf zegt daarentegen dat het helemaal niet stopt met de productie. Het bedrijf zegt zelf dat het de productie omlaag heeft gebracht, in een poging alle toestellen die van de band rollen correct te kunnen controleren.

Dat is ook hard nodig, blijkt uit een telling van Arstechnica. Dat stelt op basis van berichten dat er tot nu toe zeven gevallen zijn van vervangende Note 7-toestellen die vlam vatten. Ter vergelijking: er waren 35 smartphones ontploft, waarna Samsung besloot te beginnen met een gigantische omruilactie. Het lijkt er nu op dat ook een tweede omruilactie nodig gaat zijn.

Tegenover CNet stelt analist Patrick Moorhead dat het beter is voor Samsung om “helemaal te stoppen met de Note 7”. Anders zou er wel eens grote merkschade kunnen ontstaan, die niet recht te zetten valt. Moorhead stelt dan ook voor dat Samsung zich beter kan richten op “het herontwerp van de (verwachte) Note 8”.

De problemen van de Note 7 komen op een gigantisch slecht moment voor Samsung. Dat kwam in augustus met zijn nieuwe smartphone, vroeger dan concurrenten Google en Apple. Het heeft er echter alle schijn van dat Samsung de telefoon te snel heeft uitgebracht en daarbij de noodzakelijke controles minder streng heeft gemaakt. Dat merkt het nu in een peperdure terugroepactie, die tot nu toe zo’n 1 miljard dollar gekost zou hebben.

Overigens verwacht Samsung ondanks alle problemen dat het in het derde kwartaal gewoon winstgevend is. Het bedrijf zou de meeste winst halen uit zijn chip- en schermverkopen en daardoor nog in het groen eindigen.

Samsung Nederland heeft laten weten dat de Note 7 opnieuw is uitgesteld. Samsung kan op dit moment niet zeggen wanneer het toestel weer leverbaar is in de Benelux.