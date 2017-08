Ook HTC komt met smartphone zonder koptelefoon-aansluiting

Mobile

Apple lijkt een nieuwe trend gestart te hebben. De iPhone 7 was de eerste smartphone die gelanceerd werd zonder koptelefoon-aansluiting. HTC volgt nu en lijkt besloten te hebben de koptelefoon-aansluiting niet meer in te bouwen in zijn eerstvolgende grote smartphone.

Het gaat om de HTC Bolt, waarvan VentureBeat de specificaties en foto’s naar buiten bracht. De Bolt wordt naar verluidt de eerste smartphone van HTC die draait om Android 7.0 Nougat en lijkt op andere modellen van het Taiwanese bedrijf. De Bolt zou geen high-end smartphone worden, maar uitgebracht worden als middenmoter.

Het scherm van de HTC Bolt heeft een diameter van 5,5 inch, met nog onbekende resolutie. Het zou beschikken over 3 GB werkgeheugen en 64GB opslagcapaciteit. Voor de gebruiker die daar niet genoeg aan heeft, is ook een microSD-kaartslot aanwezig. De hoofdcamera knipt plaatjes met 18 megapixel. Het is niet bekend wat de specificaties worden van de selfiecamera. Ook gaat het gerucht dat de thuisknop een vingerafdrukscanner krijgt, maar helemaal zeker is dat niet.

Dat de smartphone geen koptelefoon-aansluiting heeft, maakt van HTC de derde grote smartphonefabrikant die besloten heeft een smartphone zonder de techniek te introduceren. Afgezien van Apple maakte ook Motorola de keuze om een vlaggenschipmodel zonder de ingang te lanceren.