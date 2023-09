OpenAI wil mogelijk aandelen verkopen om zijn bedrijfswaarde op te hogen. Gestreefd wordt naar een bedrag tussen de 76 miljard euro en 85 miljard euro (80 miljard dollar en 90 miljard dollar).

Dat stellen bronnen van de Wall Street Journal (WSJ). OpenAI zou op dit moment gesprek voeren met investeerders over een verkoop van bestaande aandelen die de bedrijfswaarde flink moet opwaarderen. De beoogde bedrijfswaarde van tussen de 80 miljard dollar en 90 miljard dollar is drie keer de waarde die de generatieve AI-ontwikkelaar eerder dit jaar wist te halen.

In de pitch naar investeerders heeft OpenAI aangegeven, zo stelt de WSJ, dat het dit jaar verwacht de ‘unicorn’-status te bereiken. Dit komt neer op een omzet van 1 miljard dollar of meer. In 2024 zou de omzet nog vele miljarden hoger kunnen zijn.

De deal zou OpenAI in hetzelfde rijtje kunnen brengen als andere startups die een hoge bedrijfswaarde hebben. Denk aan SpaceX van Elon Musk of het moederbedrijf van TikTok, Bytedance.

Dealvoorwaarden

Onderdeel van de aandelendeal is dat medewerkers van OpenAI hun bestaande aandelen mogen verkopen. Dit in plaats van dat de generatieve AI-specialist nieuwe aandelen uitgeeft om extra kapitaal op te halen. Het aantal te verkopen aandelen ligt waarschijnlijk op enkele honderden. Wel kunnen de voorwaarden nog altijd veranderen, schrijft WSJ.

Microsoft mogelijk spekkoper

Wanneer de deal daadwerkelijk doorgang vindt, is Microsoft op papier spekkoper. De techgigant heeft een belang van 49 procent in OpenAI en stapte in op het moment dat de bedrijfswaarde op 30 miljard dollar werd geschat.

Wie mogelijk in OpenAI willen investeren door een aandelenkoop, is niet bekend. Volgens de WSJ gaan er geruchten dat onder meer Softbank interesse toont.

