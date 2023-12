Google brengt de mogelijkheden van Gemini naar de plaatsen waar ontwikkelaars ze kunnen inzetten. Dat geeft mogelijkheden tot personalisering en fine-tuning voor de eigen organisatie. Voor Europa lijkt het belangrijkste nieuws echter te zijn dat de AI-beeldgenerator Imagen een tweede versie krijgt in Vertex AI.

Google kondigt aan de Gemini API beschikbaar te stellen voor ontwikkelaars. Het AI-model zal naar verschillende omgevingen van Google komen, waar ontwikkelaars met de mogelijkheden van dit ‘next-generation AI-model’ aan de slag kunnen.

Achter de Gemini API schuilt Gemini Pro. Gemini Ultra, de meest krachtige versie van het nog maar pas beschikbare AI-model, zit nog in de testfase. Ontwikkelaars moeten ook met de API die gebaseerd is op de meest schaalbare Gemini-versie al accuratere antwoorden krijgen. Thomas Kurian, CEO van Google Cloud, hamert daarvoor op het feit dat Gemini getraind is om te kunnen omgaan met verschillende soorten input.

Het is dan ook een tegenvaller dat deze eerste versie van de API limieten heeft op de soorten databronnen die verwerkt kunnen worden. Voor de input worden alleen tekst en afbeeldingen geaccepteerd, terwijl de output alleen in tekstvorm beschikbaar is. Om afbeeldingen te kunnen inladen is het belangrijk Gemini Pro Vision te gebruiken. Zo is het duidelijk dat ontwikkelaars met Gemini Pro nog niet helemaal krijgen wat Google beloofde met de lancering van Gemini. Dat terwijl net de mogelijkheden voor audio, video en code het AI-model uniek moeten maken.

In Vertex AI en Google AI Studio

Zo zien we bijvoorbeeld in de demonstratie waar Gemini in Vertex AI zit dat tekst met afbeeldingen wordt gecombineerd om de prompt rijker te maken aan informatie. Nenshad Bardoliwalla, Director Product Management van Vertex AI, toont hoe het model een woningverhuurder kan helpen. Deze gebruiker kan vragen aan de chatbot om een beschrijving te maken op basis van een tekst prompt en enkele afbeeldingen van de woning. Zo kan de chatbot beter inspelen op hoe de woning er echt uitziet terwijl dat eerder niet mogelijk was tenzij dat de verhuurder deze informatie zelf uitschrijft in de tekstprompt.

Verder toont hij de mogelijkheid om het model te fine-tunen. Stel dat deze woning verhuurd wordt door een professioneel bedrijf, dan moet de tekst namelijk een bepaalde vormgeving hebben. Daarvoor kunnen ontwikkelaars in Vertex AI Gemini Pro aanpassen naar eigen wens. Dat fine-tunen is ook mogelijk door publiekelijk beschikbare informatie aan het model te hangen. Zo kan bijvoorbeeld een website die huizen verhuurd aan het model worden gehangen, zodat gemini bijvoorbeeld kan bepalen wat normale prijzen zijn voor de komende drie weken (inclusief de kerstperiode) op basis van wat de andere eigenaren op de website voor de verhuur aanbieden.

Ontwikkelaars kunnen verder aan de slag met de modellen in verschillende populaire programmeertalen. Specifiek worden Python, Kotlin (Android-programmeertaal), Node.js, Swift en JavaScript ondersteunt.

Gemini Pro komt onmiddellijk beschikbaar in Google AI Studio en Vertex AI. Google wil het gebruik van Gemini aansporen door een gratis limiet in te stellen. Dat gaat uit van 60 gratis requests per minuut. Dat is volgens het bedrijf een limiet die twintig keer hoger ligt dan wat andere aanbieders van AI-modellen gratis aanbieden.

Imagen 2 voor Vertex AI

Het cloudbedrijf heeft nog meer aankondigingen in petto voor Vertex AI. Daar komt nu ook de tweede versie van AI-generator Imagen beschikbaar. Dat model geeft gebruikers meer controle over teksten in de afbeelding. Zo toonde Kurian dat het mogelijk is om een logo op een tube tandpast in de AI-gegenereerde afbeelding te plaatsen.

Verder zijn er verbeteringen in de kwaliteit van de gegenereerde afbeeldingen. Voorlopig is Imagen 2 in zeven talen beschikbaar, waaronder Engels, Portugees en Spaans. In het voorjaar van 2024 moeten er nog meer talen aan de lijst worden toegevoegd.

Europa blijft achter

Net als bij de lancering van Bard met Gemini Pro, zal ook voor Europese ontwikkelaars Gemini nog niet beschikbaar zijn. Kurian kon erg weinig vrij geven over de beschikbaarheid in Europa: “Gemini is voor enkele Europese Google-klanten beschikbaar en zij zullen ook toegang krijgen tot andere mogelijkheden.” Dat maakt ons niets wijzer over wanneer Gemini dan algemeen beschikbaar komt in Europa.

Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van het model in Duet AI, de AI-assistent voor Workspace-gebruikers. Google kondigt daar vandaag twee nieuwe, gespecialiseerde assitenten aan. Het gaat om Duet AI voor ontwikkelaars en Duet AI voor security operations. Ontwikkelaars kunnen hulp verwachten op alle vlakken van de ontwikkelingsfase. “Het helpt code te schrijven, het kan applicaties deployen, opschalen en helpen bij het vaststellen van problemen eens de app werkende is.”

