Verschillende gelekte Google-documenten die handelen over SEO, tonen dat het bedrijf niet eerlijk communiceert over de praktijken. Google heeft niets laten weten over de authenticiteit van de documenten en reageerde officieel nog niet op het lek.

Online circuleren documenten van Google over SEO. Het gaat om een totaal van meer dan 2.500 pagina’s, die meer dan 14.000 belangrijke kenmerken voor de ranking beschrijven. Het lek zet veel vraagtekens bij de oprechtheid van het bedrijf in de communicatie over de wijze waarop een website wordt ingedeeld in de zoekresultaten bij Google.

Black box

In het algemeen is de communicatie vanuit Google rondom SEO vrij beperkt. Het hele systeem is een black box, waar journalisten, onderzoekers en SEO-marketeers de geheimen van trachten bloot te leggen. De gelekte documenten helpen belanghebbende beter te begrijpen welke factoren in rekening worden gebracht bij de rangschikking. Daarnaast geeft het ook een nieuwe kijk op enkele SEO-regels die voor waar werden aangezien, maar waar Google verkeerdelijk over blijkt te hebben gecommuniceerd.

De details werden gedeeld door Rand Fishkin. Fishkin was zelf meer dan tien jaar actief in het veld van SEO. De documenten kwamen in zijn handen terecht door een anonieme bron, die hoopte dat de handeling ervoor zou zorgen dat de ‘leugens’ van Google bekend werden.

Een voorbeeld hiervan is de rol van Chrome-data in de bepaling of een zoekresultaat hoog of laag scoort in de zoekresultaten. Volgens het bedrijf zou deze data niet van invloed zijn. Fishkin beweert echter dat er voorbeelden zijn te vinden waarin URL’s die Chrome vermelden hoger scoren of als bijkomende link onder een hoofd-URL wordt weggezet. Daarnaast wordt de rol van E-E-A-T (experience, expertise, authoritativeness en trustworthiness) sterk in twijfel getrokken. Volgens Google zou de factor geen rol spelen, maar SEO-expert Mike King, die de documenten doorgenomen heeft, ziet dat Google informatie over de auteur van teksten verzamelt. Het bedrijf zou bijhouden wie de auteur is van nieuwsartikels, maar ook van ‘andere inhoud’. Eerder beweerde het bedrijf dat een auteur zich kan bekendmaken voor de lezer, maar dat Google deze informatie niet inzet voor SEO.

Gelekt door Google-werknemers

De documenten die nu circuleren werden, ondanks wat lijkt, niet in één keer buitgemaakt. Het gaat om een verzameling van documenten die over een lange periode heen werden gelekt. Daar hebben Google-medewerkers -zonder dat te willen- aan meegewerkt, door documenten op GitHub te plaatsen en te vergeten de zichtbaarheid op privaat te zetten.

Google ontdekte het lek enkele weken geleden en categoriseerde alle betrokken documenten opnieuw als privaat. In de laatste GitHub-repository van Google zijn de documenten dus niet langer in te lezen.

Ontwikkeling staat niet stil

Het is nog niet bevestigd of de online gedeelde documenten werkelijk van Google afkomstig zijn. Google houdt zich op de zijlijn, op uitzondering aan een bericht aan Fishkin waarin een werknemer van het bedrijf vraagt om de uitleg aan te passen over de wijze waarop een gebeurtenis wordt ingedeeld.

Hoewel het lek zinvol is voor SEO-marketeers om beter te begrijpen hoe het systeem werkt, zullen er verder weinig gevolgen zijn. Door een Amerikaans onderzoek naar de zoekmachine, kwamen eerder al oneerlijke praktijken tegenover adverteerders aan het licht. Al wordt het daarop afgerekend, dan blijft het bedrijf de wijze waarop het advertentie-inkomsten genereert opnieuw uitvinden. De toevoeging van AI-technologie aan de zoekmachine, zal op dit moment opnieuw een verandering teweeg brengen.

Tip! In de laatste Techzine Talks gaan we dieper in op Google AI Search, waarin zoekresultaten op basis van AI-technologie tot stand komen. In deze zoekmachine blijkt SEO ook veel in de melk te brokken te hebben, al lijkt dat misschien niet zo.