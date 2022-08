Red Hat en SAP breiden hun samenwerking uit. Klanten en partners van RISE with SAP hebben nieuwe Red Hat Enterprise Linux-implementaties voorhanden.

Red Hat en SAP werken al jaren samen. Besturingssysteem Red Hat Enterprise Linux (RHEL) is gecertificeerd voor S/4HANA, een van de ERP-systemen van SAP. SAP probeert klanten momenteel over te zetten op S/4HANA. ECC, het populairste ERP-systeem van SAP, wordt vanaf 2027 niet meer officieel ondersteund. Volgens SAP is S/4HANA het meest toekomstbestendige alternatief.

Om klanten te helpen bij de overstap lanceerde de softwaregigant ‘RISE with SAP‘, een aanbod van diensten voor migraties naar S/4HANA. Red Hat en SAP maakten onlangs bekend dat RHEL is uitgebreid om klanten van RISE with SAP beter te ondersteunen.

“Het besturingssysteem is nu ook beschikbaar voor SAP S/4HANA software workloads op RISE with SAP”, deelden de organisaties. “Dit helpt bedrijven om hun transformatieprojecten op basis van SAP-software en Red Hat Enterprise Linux in goede banen te leiden.”

Volgens de partners worden cloudimplementaties versneld door de hybride infrastructuur van RHEL. Daarnaast hebben klanten van SAP meer keuzevrijheid in het besturingssysteem waarop workloads tijdens en na een migratie draaien.

RHEL en RISE with SAP

Het gebruik van RHEL voor RISE with SAP is niet nieuw. RISE with SAP heeft drie onderdelen: softwarelicenties, infrastructuur en consultancy. De infrastructuur en consultancy worden door partners van SAP verleend, waaronder IBM, AWS en Microsoft. Klanten bepalen zelf met welke partner ze in zee gaan. Kies je voor IBM, dan belanden de workloads van jouw organisatie uiteindelijk op IBM Power-systemen met RHEL.

De nieuwe RHEL-implementaties voor RISE with SAP helpen partners als IBM bij het migreren van workloads. Red Hat en SAP willen RHEL blijven doorontwikkelen voor RISE with SAP. De organisaties laten weten dat RHEL in de komende maanden wordt uitgebreid om RISE with SAP beter te ondersteunen.

Tip: SAP wil met S/4HANA een best of suite platform bieden, maar mist nog adoptie