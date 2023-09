Google blijkt niet de enige zoekmachine te zijn die interesse heeft in het inkopen van de zoekbrowser in populaire toestellen. Microsoft benaderde Apple om Bing de standaard zoekmachine te maken op de Safari-browser, maar dat kon de Bing-ontwikkelaar niet betalen door de machtspositie van Google Search.

In 2016 zou Apple benadert zijn door Microsoft met de vraag de zoekmachine Bing als standaard te gebruiken in de Safari-browser. Om de deal aantrekkelijk te maken, zou de deal de Windows-ontwikkelaar miljarden dollars kostten. Dat meldt Bloomberg.

Het gaat niet om geruchten, maar werd uitgesproken door Jon Tinter, VP bedrijfsontwikkeling bij Microsoft. Dat gebeurde tijdens een ondervraging in het Amerikaanse gerechtshof in de antitrustzaak tegen Google. De zoekgigant moet zichzelf verdedigen tegen het Amerikaanse ministerie van Justitie die Google beschuldigt van het oneerlijk behouden van markdominantie met Google Search.

De deal om Bing in Safari te integreren ging niet door, maar Microsoft had al andere overeenkomsten lopen met Apple om de marktpositie van de zoekmachine te versterken. Bing werd gebruikt in Siri en Spotlight, een functie die gebruikers helpt met het vinden van apps.

Kosten te hoog voor Microsoft

De uitbreiding naar Safari zou voor Microsoft niet aantrekkelijk zijn geweest. De zoekmachine Bing heeft namelijk maar een klein aantal gebruikers in vergelijking met Google Search. Door het kleinere marktaandeel, zijn er minder gebruikers om op advertenties te klikken in Bing. Dat levert echter net inkomsten op voor Microsoft en om de deal met Apple rond te krijgen, werden deze inkomsten ook nog eens gedeeld met de iPhone-ontwikkelaar. Alleen diende Microsoft een hoger percentage van de advertentie-inkomsten te delen in vergelijking met Google om een interessant bedrag voor een deal voor te kunnen stellen.

“Op de korte termijn zou het zeer negatief zijn geweest. We vertelden het bestuur dat we erover nadenken om een ​​negatieve investering van meerdere miljarden te doen om dit te ondersteunen”, zei Tinter.

Markt speelt bestaan Bing uit

Verder bleek de zoekmachine van Microsoft niet interessant genoeg te zijn voor hardware-fabrikanten om een deal te sluiten. Dat standpunt verdedigt Tinter met onderhandelingsgesprekken die ooit met Samsung plaatsvonden. “Zelfs als de economische omstandigheden superieur zouden zijn in de samenwerking met Microsoft, zouden ze Google niet verlaten”, getuigde Tinter hierover.

De fabrikanten zouden het bestaan van Bing alleen gebruiken om een groter percentage van de winsten van Google Search af te dwingen. Dat verwoorde Mikhail Parakhin, president Web Experiences bij Microsoft, als volgt: “Het is geen geheim dat Apple meer geld verdient aan het bestaan van Bing dan Bing zelf doet.”