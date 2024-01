NetSuite heeft onlangs NetSuite 2024 Release 1 geïntroduceerd. Deze suite heeft vooral financiële oplossingen, maar daar wordt nu een reeks van zakelijke oplossingen van moederbedrijf Oracle in geïntegreerd.

Met de introductie van NetSuite 2024 Release 1 wordt het platform naar eigen zeggen uitgebreid met meer mogelijkheden die financiële medewerkers beter helpen met het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Denk daarbij aan plannen, budgetten opstellen, het beheren van de accounts van klanten, het opmaken van de financiële eindejaarsrekening en het rapporteren hierover.

Integratie Oracle-technologie

Volgens NetSuite zijn voor deze editie nu een aantal van de zakelijke applicaties van moederbedrijf Oracle in een enkele omgeving samengebracht. Dit is overigens naar eigen zeggen een proces dat al jaren aan de gang is. Techzine schreef hierover al eind vorig jaar.

Uitgebreide NetSuite EPM-oplossing

Zo is er met de nieuwe release bijvoorbeeld de nieuwe NetSuite Enterprise Performance Management (EPM)-oplossing. Deze oplossing verbindt alle hierboven genoemde financiële processen binnen de hele organisatie met elkaar.

De nieuwe NetSuite EPM-applicatie is daarbij gebaseerd op Oracle Fusion Cloud Performance Management en geïntegreerd in de NetSuite ERP-oplossing. Deze suite van cloudapplicaties moet het zakelijk inzicht ten goede komen en het nemen van beslissingen verbeteren. Verder verbetert het de efficiency van financiële afdelingen, geeft NetSuite aan.

Nieuwe features

Meer specifiek is NetSuite EPM nu uitgebreid met features als Intelligent Performance Management (IPM) voor de bestaande NetSuite Planning and Budgeting-oplossing, de beschikbaarheid van NetSuite Profitability and Cost Management Reporting, NetSuite Account Reconciliation en NetSuite Close Management and Consolidation.

Daarnaast beschikt de nieuwe NetSuite EPM-oplossing over diverse andere features, waaronder natuurlijk ook generatieve AI-technologie, die zijn ondergebracht in onder meer NetSuite Corporate Tax Reporting, NetSuite Narrative Reporting, de NetSuite Transaction Line Distribution SuiteApp, NetSuite Bill Capture en NetSuite Benchmark 360.

NetSuite 2024 Release 1 is nu beschikbaar.

