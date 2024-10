OpenAI-leegloop: leider Sora-project verkast naar rivaal Google

Update 4 oktober: Ook Tim Brooks, een van de leidinggevenden over het Sora-project bij OpenAI, vertrekt. Op X maakt Brooks direct zijn nieuwe werkgever duidelijk: Google DeepMind.



“Ik had een fantastische twee jaar bij OpenAI met het maken van Sora,” aldus Brooks. Ook bij DeepMind gaat hij aan de slag met een vergelijkbaar onderwerp: videogeneratie en wereldsimulatie. Hij is daarmee de zoveelste vertrekker bij OpenAI, waarbij de exodus dit jaar omvangrijk is.

Oorspronkelijk bericht: 26 september

De top van OpenAI lijkt elke dag weer uit andere leden te bestaan anno 2024. Sinds de bestuurlijke tumult van eind vorig jaar is de stoelendans onophoudelijk. Nu vertrekken CTO Mira Murati en Chief Research Officer Bob McGrew, beiden veteranen bij het AI-bedrijf. Intussen schudt OpenAI binnenkort zijn nonprofit-veren af en krijgt CEO Sam Altman aandelen.

Dat laatste meldt Reuters. Het is een volgende stap in het commercialiseren van het bedrijf. Externe investeringen zijn nodig om OpenAI in de lucht te houden.

Maar de vertrekken van Murati en McGrew zijn een stuk publieker. Het zijn de volgende episodes in een saga waarvan het einde maar niet in zicht raakt. Eerst verdween Sam Altman, toen werd hij weer aangenomen. In de maanden erna vertrokken bewindslieden om de haverklap in een beweging die doet vermoeden dat ze allemaal simpelweg hun contractduur nog uitzaten.

Murati: interim-CEO en gezicht van GPT-4o

Mira Murati was eventjes CEO bij OpenAI, vier dagen lang om precies te zijn. Haar voorganger en opvolger bleek dezelfde persoon te zijn: Sam Altman. Ondanks foto’s en persberichten die eensgezindheid suggereerden, was de rust met Altman’s terugkeer allerminst wedergekeerd. Eén van de vertrekkers was Ilya Sutskever, mede-oprichter en Chief Scientist bij het AI-bedrijf.

Murati is recent nog namens OpenAI opgetreden toen zij de introductie van het nieuwe, onder meer stemgedreven, GPT-4o introduceerde. Dat blijkt het slotakkoord te zijn van een staat van dienst van zes en een half jaar. McGrew werkte bijna 8 jaar bij OpenAI, als onderzoeker, VP of Research en een maand als Chief Research Officer. Hij deelde net als andere prominente bewindslieden eind vorig jaar de onheilspellende tweet “OpenAI is nothing without its people” de wereld instuurde.

Tijd voor technologie?

De soap rondom OpenAI weet van geen ophouden. Toch zijn er tekenen dat de omwenteling bijna compleet is. Ondanks de vurige kritiek van voormalige geldschieter Elon Musk op dit gebied lijkt de missie van OpenAI toch echt te zijn veranderd, van nonprofit naar reusachtige AI-speler.

Dat er ondanks dit gedoe nog steeds producten worden gebouwd binnen de muren van OpenAI, bleek recent andermaal. Het bedrijf lanceerde o1, de slimste krachtbron ooit voor ChatGPT, zij het zonder sommige mogelijkheden zoals het kunnen browsen van het internet zoals GPT-4o en andere LLM’s dat kunnen.

Lees ook: OpenAI lanceert o1, de slimste krachtbron ooit voor ChatGPT