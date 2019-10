Consumentenafdeling Amazon ruilt Oracle-databases in voor AWS

Oracle is een grote klant verloren. Amazon heeft de databases bij het cloud-bedrijf namelijk ingeruild voor die van zijn eigen Amazon Web Services (AWS). Het gaat om de databases van de consumentenafdeling van het bedrijf, waaronder die van Alexa, Kindle en Twitch.

“In de afgelopen jaren realiseerden we ons dat we veel te veel tijd besteedden aan het managen en schalen van duizenden legacy Oracle-databases”, vertelt AWS Chief Evangelist Jeff Barr in een blogbericht. Daarom werd besloten om de databases over te zetten naar het eigen AWS.

Het betekende dat er flink wat data verhuisd moest worden. Het ging in totaal om maar liefst 75 petabytes aan interne data die opgeslagen stond op bijna 7.500 Oracle-databases. Die data staat nu in AWS-diensten als Amazon DynamoDB, Aurora en Redshift.

Volgens Barr werkten ruim honderd teams binnen de consumentenafdeling mee aan de migratie. De verhuizing kon afgerond worden zonder dat er downtime was.

Wat levert Amazon dit op?

De verhuizing levert Amazon volgens Barr diverse voordelen op. Allereerst zijn de kosten voor de databases met 60 procent verminderd, bovenop de grote korting die Amazon al kreeg vanwege zijn schaal. Ook zijn er prestatieverbeteringen merkbaar. De latency van applicaties voor consumenten daalde met 40 procent, aldus Barr. De administratieve overhead daalde bovendien met 70 procent.

Maar het grootste voordeel voor Amazon is misschien wel dat Oracle-CTO Larry Ellison nu minder gronden heeft om kritiek te uiten op AWS, merkt Silicon Angle op. Ellison roept al enige tijd dat zijn eigen database-diensten superieur zijn, omdat zelfs Amazon er afhankelijk van is. Dat is nu dus niet langer het geval.

“Als we kijken naar technologie, is het ondenkbaar dat een normaal persoon van een Oracle-database zou verhuizen naar een Amazon-database”, zei Ellison in december vorig jaar nog. Volgens hem is het bovendien erg duur om van Oracle naar AWS te verhuizen, en geef je daarmee ook “veel betrouwbaarheid, beveiliging en prestaties” op.