HPE lanceert container-platform voor legacy-apps

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft twee recente overnames omgezet in een geheel nieuw container-platform gericht op legacy apps. Het platform kan zowel cloud-native als niet-cloud-native applicaties draaien.

HPE gebruikte voor zijn nieuwe HPE Container Platform technologie van BlueData Software en MapR Technologies, schrijft Silicon Angle.

BlueData Software werd vorig jaar overgenomen voor een onbekend bedrag. BlueData Software verkocht het EPIC-platform, waarmee de deployment van distributed data processing-applicaties vereenvoudigd moet worden.

HPE nam in augustus dit jaar ook de technologieën en het intellectueel eigendom van MapR Technologies over. MapR Technologies had een expertise in kunstmatige intelligentie (AI), big data en data-management.

Nieuw platform voor legacy-apps

De technologieën van deze twee bedrijven is nu dus omgezet in het HPE Container Platform, dat gebaseerd is op Kubernetes. Het platform biedt de mogelijkheid om containers met een enkele klik te implementeren in verschillende soorten infrastructuur, waardoor ontwikkelaars applicaties maar één keer hoeven te schrijven om ze overal te laten draaien.

Het platform richt zich specifiek op bare metal-deployments die geen virtuele machines gebruiken, al worden er wel virtuele machines ondersteund. HPE legt de focus dan ook met name op organisatie met legacy-applicaties die niet eenvoudig naar de cloud te migreren zijn, willen verhuizen.

Het bedrijf stelt “bewezen technologie” te hebben om “monolithic applicaties op containers te laten draaien met BlueData, terwijl je er aan werkt om ze mettertijd naar een microservices-omgeving te brengen”. Bij microservices wordt er een architectuur gebruikt om software in modulaire componenten op te splitsen, waarna ze alleen gebruikt worden als ze nodig zijn. Hierbij worden vaak containers ingezet om de microservices te hosten.

On premise-gebruik

HPE heeft aangekondigd dat het nieuwe platform verkocht wordt voor gebruik in on premise-omgevingen. “Klanten willen cloud-native diensten omdat ze flexibiliteit nodig hebben om te reageren op de markt”, aldus Kumar Sreekanti, CTO van Hybrid IT voor HPE. “Als ze dat on premise naast hun data kunnen doen, dan hebben ze een keuze in waar ze deployen.”

“We denken dat dit een significant lagere drempel is voor klanten dan om alles naar de public cloud te verhuizen.” De aanpak biedt volgens HPE bovendien een efficiëntere en goedkopere manier om applicaties te moderniseren.

Wanneer het platform precies beschikbaar wordt en wat het gaat kosten, wordt in het eerste kwartaal van 2020 bekendgemaakt.