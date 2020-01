Adobe Experience Manager beschikbaar als cloud-native SaaS-applicatie

Adobe heeft aangekondigd dat Adobe Experience Manager (AEM) vanaf nu beschikbaar is als een cloud-native Software-as-a-Service (SaaS)-applicatie. Voorheen was AEM alleen beschikbaar on-premise of als een managed service, niet als pure cloud-native oplossing.

Het beschikbaar worden als een clouddienst moet meer klanten trekken dan alleen een on-premise of managed oplossing. Klanten hebben nu toegang tot alle tools in AEM zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over het onderhoud, het beheer of het updaten ervan, waardoor het marketingteam meer flexibiliteit en wendbaarheid moet krijgen. Ook krijgen gebruikers voortdurend toegang tot de nieuwste updates.

Loni Stark, senior directeur strategie en productmarketing bij Adobe, vat het als volgt samen tegenover TechCrunch: “Het creëert een overtuigend aanbod voor middelgrote bedrijven en ondernemingen die meer en meer transformeren om geavanceerde digitale hulpmiddelen toe te passen, maar meer eenvoud en flexibiliteit nodig hebben om hun veranderende bedrijfsmodellen te ondersteunen”.

Klanten tegemoet komen

AEM biedt een aantal mogelijkheden, waaronder het beheer van de klantervaring in real-time. Het hebben van real-time toegang tot data betekent volgens Adobe dat de producten, diensten en ervaringen geleverd kunnen worden die zinvol zijn op basis van wat er bekend is over de klant in een bepaald moment. Bovendien kunnen klanten ontmoet worden waar ze zich ook daadwerkelijk bevinden. Dat kunnen bijvoorbeeld de website van het bedrijf, de mobiele app, of bepaalde andere kanalen zijn.