Microsoft komt met Azure VMware Solution-preview

Microsoft heeft de preview van een lang verwachte oplossing voor VMware en de eigen public cloud Azure gepresenteerd. Met Azure VMware Solution kunnen bedrijven eenvoudiger VMware-applicaties in on-premise datacenters naar Azure verplaatsen.

De techgigant ziet de nu in preview uitgebrachte oplossing als een ijkpunt voor beide bedrijven. Azure VMWare Solution zorgt ervoor dat bedrijven dezelfde VMware-basis in hun Azure-omgeving kunnen hebben als zij nu in hun eigen datacenters hebben. Dit is volgens Microsoft goed nieuws voor bedrijven die hun on-premise VMware-workloads dichter bij hun in Microsoft Azure beheerde applicaties willen brengen.

Gebruik van Azure VMware Solution

Concreet maakt de Azure VMware Solution het klanten en partners mogelijk om hun bestaande skills en toolset in VMware te gebruiken, terwijl zij daarbij de voordelen van het draaien van workloads in de public cloud-omgeving hebben. Hierdoor kunnen zij een operationele constistentie behouden, terwijl zij uitbreiden in de cloud met behulp van vertrouwde VMware-technologie als VMware vSphere, HCX, NSX-T en vSAN.

Daarnaast moet de nu gepresenteerde oplossing gebruikers, waar nodig, meer waarde laten halen uit hun bestaande Windows Server en SQL Server-licenties. Deze gebruikers krijgen niet alleen korting, maar ook gedurende drie jaar uitgebreide security updates via Azure Hybrid Benefit. Dit alleen wanneer zij de 2008-versies van deze toepassingen gebruiken.

Ook krijgen klanten een optie om Reserved Instances voor één of drie jaar op dedicated hosts op Azure te huren. Microsoft is verder van plan om in de nabije toekomst de Azure VMware Solution met andere Azure-diensten te integreren

Beschikbaarheid

De oplossing is nu beschikbaar de Azure-regio’s US East en West en Europa en wordt in de tweede helft van dit jaar algemeen beschikbaar. Dan wordt tevens het aantal regio’s uitgebreid.