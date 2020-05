ServiceNow helpt bedrijven met ‘return to workplace’

ServiceNow heeft vier applicaties uitgebracht die bedrijven moeten helpen op eenvoudige wijze medewerkers weer op de kantoren te laten werken in plaats van thuis.

Nu de eerste fase van de coronacrisis voorbij lijkt te zijn, plannen veel bedrijven hun medewerkers weer op kantoor te laten werken in plaats van thuis. Toch zullen zij hierbij moeten voldoen aan de regels rondom afstand houden, het spreiden van werknemers in shifts over de dag en de gezondheid van deze medewerkers.

Viertal applicaties

ServiceNow speelt hierop in met een suite van een viertal applicaties. Er is een overkoepelend dashboard die de processen voor bedrijven moeten vergemakkelijken. De applicaties zijn gebouwd op basis van het overkoepelende ServiceNow-platform. Daarnaast integreren zij direct met de bestaande applicaties van de workflow-specialist voor onder meer human resources, IT en services.

Terugkeer naar de werkplek

Concreet maken de applicaties het mogelijk om medewerkers veilig naar de werkplek terug te laten keren, hun gezondheid te meten en met een inventaristool in de gaten te houden hoeveel persoonlijk beschermingsmateriaal voorradig is. Een overkoepelend dashboard moet alle data vanuit deze applicaties met elkaar integreren en overzichtelijk maken. Daarnaast integreert het dashboard publieke data over de infecties wereldwijd.

De Employee Readiness Survey-applicatie meet in hoeverre de werknemers bereid zijn weer terug te keren naar de werkplek. De tool meet hiervoor onder meer hun interesse en hun zorgen over veiligheid op de werkplek. De applicatie Employee Health Screening zorgt ervoor dat de gezondheid van medewerkers wordt gemeten, zoals temperatuur, het gebruik van beschermingsmateriaal en diverse trends binnen het kantoor of in het gehele medewerkersbestand.

Met Workplace Safety Management krijgen bedrijven een dashboard in handen waarmee zij hun werkomgeving kunnen aanpassen aan social distancing, zoals het plannen van shifts, schoonmaakwerkzaamheden tussen en na deze shifts. Ook laat het dashboard een overzicht zien van gereserveerde werkplekken op verdiepingen, gebouwen en sites. Ook laat het de schoonmaakstatus zien.

Verder biedt de applicatie Workplace PPE Inventory management een overzicht van beschermingsmateriaal per locatie zoals de beschikbare hoeveelheid van het soort beschermingsmateriaal.

Beschikbaarheid

ServiceNow heeft al eerder een community applicatie uitgebracht waarmee medewerkers zelf kunnen aangeven of zij zich in zelf-quarantaine bevinden en waarmee bedrijven hun medewerkers kunnen bereiken in geval van een noodsituatie.

De tools zijn gratis beschikbaar tot eind september 2020.