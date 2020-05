VMware versimpelt basisvereisten voor Kubernetes on vSphere

VMware versimpelt zijn basisvereisten voor zijn nieuwe Kubernetes on vSphere-product. Hoewel Cloud Foundation de basis voor de Kubernetes-dienst blijft, wordt het aantal vereiste hosts verminderd.

De virtualisatie- en cloudspecialist wil zijn recent gelanceerde Kubernetes on vSphere-product aantrekkelijker maken. De huidige eisen voor het gebruik van de native Kubernetes-oplossing zouden te duur zijn, waardoor het aantal klanten achterblijft. Daarom worden de eisen versoepeld, zodat de oplossing voor meer klanten bereikbaar wordt.

Dure basisvereisten

Concreet draait Kubernetes on vSphere op het Cloud Foundation-platform van VMware. Dit is eigenlijk een software-defined-datacenter-bundel. Deze bundel is vooral interessant voor klanten, zoals serviceproviders, die hybrid cloud-omgevingen willen ontwikkelen.

Cloud Foundation heeft zelf een ‘Management Domain’ van vier hosts nodig. Daarnaast hebben klanten van de VMware Kubernetes on vSphere-oplossing nog eens drie aparte hosts nodig om de hele Kubernetes-infrastructuur te kunnen draaien. Uiteindelijk hebben zij dus in totaal zeven hosts nodig.

Voor bedrijven is dit een dure methode om met containers te starten. Bovendien hebben veel bedrijven vaak niet zomaar zeven hosts ter beschikking die zij hiervoor kunnen gebruiken.

Water bij de wijn

VMware lijkt nu, volgens een uitgelekte whitepaper ‘Announcing VMware vSphere with Kubernetes Support on the VMware Cloud Foundation Management Domain’, met een oplossing te komen en op hardware-gebied water bij de wijn te doen. In plaats van zeven benodigde hosts, kunnen bedrijven Kubernetes on vSphere ook inzetten met vier hosts.

Deze vier hosts die Kubernetes on vSphere kunnen draaien vallen allemaal onder het Management Domain. Bovendien moeten zij in ieder geval VSAN Ready Nodes zijn. Deze VSAN Ready Nodes zijn niet de goedkoopste storage-servers. Gelukkig geeft VMware wel aan dat ook andere storage-oplossingen kunnen worden gebruikt, mits zij VMware Cloud Foundation ondersteunen.

Uiteindelijk moeten de aangepaste basisvereisten ertoe leiden dat klanten eenvoudiger Proof-of-Concepts kunnen maken en uiteindelijk VMware Kubernetes on vSphere gaan gebruiken voor hun applicatieomgevingen.

