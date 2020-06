Microsoft lanceert edge video analytics voor Azure

Microsoft heeft een edge video analytics-product voor zijn public cloud Azure geïntroduceerd. Hiermee kunnen gebruikers snel video analytics toepassen op edge devices die met Azure zijn verbonden. Verder zijn er ook nog een aantal Azure-oplossing voor virtuele desktopomgevingen op de markt gebracht.

Met Live Video Analytics on IoT Edge zijn bedrijven in staat video in real time te analyseren op het met Azure verbonden edge computing device. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van beelden van camera’s die zich op een fabrieksvloer bevinden. Dit in plaats van dat deze beelden eerst naar de public cloud moeten worden overgebracht voor analyse. Met het platform richt de techgigant zich vooral op op industriële-, vervoers-, en retailtoepassingen.

AI brengt toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde die Azure hierbij moet bieden is, aldus Microsoft, het toepassen van AI-functionaliteit. Deze functionaliteit maakt het mogelijk dat bedrijven eigen AI-modellen kunnen maken binnen Live Video Analytics om het analyseren van beelden te automatiseren.

Active Directory Domain Services en Azure Files

Naast het video analytics-platform voor zijn public cloud, heeft de techgigant ook een oplossing uitgebracht voor Azure die bedrijven moet helpen beter virtuele desktopomgevingen te creëren voor medewerkers. De oplossing is een integratie tussen on-premises Active Directory Domain Services en Azure Files. Bedrijven kunnen hiermee makkelijker de Azure public cloud gebruiken om virtuele desktopomgevingen te hosten.

Concreet biedt deze dienst de functionaliteit van Active Directory Domain Services om de gebruikersaccounts in netwerkomgevingen te beheren met de beheerde file storage service Azure Files van de public cloudomgeving. Door de combinatie kunnen bedrijven nu hun bestaande on-premises Active Directory-uitrol gebruiken om medewerkers die virtuele dektops gebruiken te authenticeren.