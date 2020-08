AWS Elastic Kubernetes Service ondersteunt nu Graviton2-processors

AWS heeft zijn Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)-dienst nu ook beschikbaar gemaakt voor zijn eigen Graviton2-processors. Daarnaast ondersteunt AWS Fargate for Amazon EKS service nu Amazon Elastic File System en zijn er updates voor de Amazon Personalize-dienst.

Het kunnen draaien van Amazon EKS op EC2-instances met Graviton2 moet resulteren in betere performance en kostenbesparing. Een klein nadeel is wel dat klanten EKS op Graviton2 alleen kunnen gebruiken in regio’s waar beide diensten beschikbaar zijn.

Meer functionaliteit AWS Fargate for Amazon EKS

Daarnaast ondersteunt de AWS Fargate for Amazon EKS-dienst nu ook Amazon Elastic File System. AWS Fargate is een serverless compute engine voor containers die zowel met Amazon EKS en de Amazon Elastic Container Service (ECS), een alternatief orkestratieplatform voor containers, werkt. AWS Fargate slaat regionaal data op in verschillende cloudregio’s voor high availability en duurzaam beheer. Deze functionaliteit wordt nu ook voor Amzon EKS beschikbaar. De functionaliteit was al sinds april beschikbaar voor Amazon ECS.

Update voor Amazon Personalize

Verder krijgt ook de dienst Amazon Personalize enkele updates, vooral op het gebied van machine learning (ML). Met Amazon Personalize kunnen bedrijven gepersonaliseerde aanbevelingen naar klanten toesturen. Door de toegevoegde ML-functionaliteit kunnen klanten van bedrijven beter nieuwe producten en content ontdekken.